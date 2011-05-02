Gül: Bin Ladin’in ölümünden memnunum

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürülmesini büyük memnuniyetle karşıladığını söyledi.







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, bir soru üzerine, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürülmesini değerlendirdi.

Abdullah Gül, şunları söyledi:

"Bu şunu gösteriyor; teröristler ve terör örgütlerinin başlarının sonu, eninde sonunda canlı veya cansız ele geçirilmektir. Dünyanın en tehlikeli ve sofistike başının da bu şekilde ele geçirilmiş olması, herkese ibret vesilesi olmalı. Büyük memnuniyetle karşılıyorum."