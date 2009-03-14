Gül: Beşiktaş'a güzel bir stat gerekiyor

Turkcell Süper Lig'deki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyah-beyazlı ekibe güzel bir stat gerektiğini söyledi.



BJK İnönü Stadı'nda maç sonrası yaptığı açıklamada, 3 şık golün olduğu maçı keyifle izlediğini aktaran Cumhurbaşkanı Gül, Beşiktaş taraftarlarının yeni bir stat beklentisi olduğunun hatırlatılması üzerine de, "Beşiktaş'a güzel bir stat gerekir" dedi.



Beşiktaş maçlarına daha sık gelmeyi istediğini ancak fırsat bulamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, maç izlemenin kendisini dinlendirdiğini dile getirdi.

