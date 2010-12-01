Gül: Belgelerde İsrail var mı?

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kazakistan'da toplanacak AGİT zirvesinde WikiLeaks'te Türkiye aleyhine sözleri geçen Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le de görüşecek. 'Türkiye'nin pozisyonu değişmez' diyen Gül, sızan belgelerde İsrail'in olup olmadığını özellikle merak ettiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Kazakistan'ın Başkenti Astana'da yapılacak olan AGİT zirvesine katılacak. En son 11 yıl önce İstanbul'da toplanan AGİT, 40'ın üzerinde devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Gül ile beraberindeki heyeti Astana'ya götüren uçakta 4 gazeteciyiz. Uçakta dağıtılan kitapçıktan Cumhurbaşkanı'nın, WikiLeaks'te Türkiye aleyhine sözleri yer alan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le görüşmesi de yer alıyor.



Aliyev'in Türkiye'ye dair 'asıl' düşüncelerini öğrenişimizin üzerinden birkaç saat geçmiş. Nasıl bir görüşme olacağını merak ediyoruz.





'BASKI ALTINDA KALMAYIZ'



Fakat Cumhurbaşkanı'nın, WikiLeaks konusundaki önceliğinin farklı olduğunu görüyoruz.



Skandal belgeleri, WikiLeaks dosyalarının paylaşıldığı gazeteler üzerinden izlediğini söyleyen Gül, 'Bizim burada daha çok üzerinde durduğumuz



Türkiye'ye dair konular, yabancı gazetelerin birinci sayfasında yok. Ama en önemlisi şu' diyerek kişisel merakını şöyle paylaşıyor:



'Ortadoğu'da siyasetin çok acımasız olduğu ve çoğulcu demokrasinin bulunduğu bir merkez daha var. Bakalım oraya dair belgeler var mı? Varsa neler, merak ediyorum.'



'İsrail mi?' diye sorduğumuzda Cumhurbaşkanı, 'Evet' diyor.



Gül, WikiLeaks belgelerinin Türkiye'nin çalışmalarını etkilemeyeceğini söylüyor:

'Ne doğru bildiğimizden başka bir yola gideriz, ne de kendimizi psikolojik baskı altında hissederiz.'



'Sizinle ilgili olarak Sayın Başbakan ile ilişkinizi konu alan değerlendirmeler de var' diyoruz.





'İşte yanıtı:'



'Doğru değil. Biz Başbakan ile her zaman Türkiye'nin çıkarları için birlikte çalıştık. Açık ve şeffaf çalıştık. Ama yabancı diplomatların ilgi odağı olmuş olabilir. Bütün arkadaşlarımız da diğer bakanlar da sorumluluklarına vakıf biçimde çok iyi çalıştılar. Sonuçta çok hizmet ettik. Türkiye'nin çıkarlarını önde tuttuk. Bu durum, geçen süre içinde de ispatlanmış durumda.'





'BİZİMKİLER DAHA PROFESYONEL'



'Peki Türkiye-ABD ilişkileri?'



'Yok, orada da olumsuz etkileyecek bir şey yok. Diplomatların yazdığı şeyleri Amerikan politikası olarak görmemek lazım. Dışişleri bakanları açıklama yaptı biliyorsunuz. Sonuçta dedikodu ağırlıklı (gülerek) ama diplomatlara not vermek mümkün. Ben Dışişleri Bakanlığı da yaptım. Bu kripto işlerini bilirim. Bizim diplomatlarımız daha profesyonel ve ilkeli çalışırlar.'



Bugün başlayacak zirvenin Türkiye açısından önemli gündem maddelerinden bir diğeri de yeni AGİT Genel Sekreteri... Cumhurbaşkanı Gül, halen Türkiye'nin Brezilya büyükelçiliği görevinde bulunan Ersin Erçin'i aday göstereceklerini bizlerle paylaştı.





'SİBER TEHDİT' DOĞRU BİR KARARMIŞ



Gül'e 'WikiLeaks skandalının' yeni Siyaset Belgesi'nde yer verilen, 'siber tehdit' bağlamında nasıl değerlendirdiğini soruyorum: 'Bu olay ne kadar doğru bir karar alındığını gösteriyor. Olayın Amerika'dan çıktığına dikkat edelim. Diğer ülkeleri de etkileyecek. Devlet yönetimi açısından dijital arşivlemenin hiç güvenilir olmadığı artık ortada.' 'Bu durumda diplomatik yazışmalarda geleneksel yöntemlere geri dönülebilir mi?' soruma ise Gül, 'Teknoloji sonuna kadar kullanılır. Ama geleneksel yöntemlerin zamanı, modası hiç geçmez' yanıtını verdi.





'Kadim dostluğumuzu hiç kimse bozamaz'



GÜL, Astana'ya hareketinden önce WikiLeaks belgelerinde kendisinin Başbakan Erdoğan'la çekişme içerisinde olduğuna yönelik iddiayı şöyle değerlendirdi: Doğrusu bunlara alışkınız. Türkiye'deki siyasi istikrara verdiğimiz önem, kadim dostluklarımız, bunların hiçbirisini bozamaz.

Sayın Başbakan'la benimle ilgili söylediğiniz bazı şeyler var. Bunların hiçbiri, bizlerin Türkiye için omuz omuza çalışmamızı hiç engellemez.



