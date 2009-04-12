Gül başlattı Finetto bitirdi



Abdullah Gül'ün startını verdiği 45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını İtalyan Mauro Finetto kazandı.



45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul'daki ilk etabını CSF Group Navigare takımından İtalyan Mauro Finetto kazandı.



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve yarışma kategorisi 2.1'e yükseltilen 45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 142 kilometrelik ilk etabı, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda start aldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün startını verdiği yarışın özellikle son metreleri büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışın son 200 metresinde atağa kalkan İtalyan Mauro Finetto, rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı elde etti. Finetto'nun takım arkadaşı Arjantinli Mauro Abel Richeze ikinci sırayı elde ederken, Acqua Sapone Cafe Mokambo takımından İtalyan Ruggero Marzoli de üçüncü oldu.



Yarış sonrası ilk 3 sırayı elde edenlere madalyalarını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu verdi. Başesgioğlu, ayrıca ilk etabı birinci bitiren Finetto'ya sarı mayoyu teslim etti.



Yarışta en iyi sprinter olan Mauro Abel Richezze'ye de İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar tarafından yeşil mayo verildi.



FINETTO: PARKUR ÇOK GÜZEL

''İstanbul-İstanbul'' etabını ilk sırada tamamlayan Mauro Finetto, yarıştığı parkurun çok güzel olduğunu söyledi.



Özellikle sahildeki rüzgarın kendilerini zorladığını anlatan İtalyan bisikletçi, İstanbul'u çok sevdiğini, yol kenarındaki rengarenk çiçeklerin kendisini çok etkilediğini ifade etti.



Son 200 metrede yarışı kazandığını anlatan Finetto, ''Benim için sarı mayoyu giymek büyük bir mutluluk. Umarım bunun devamını getiririm. İlk kez ilk etabı kazanıyorum. Takımıma da çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.



FINETTO 20 PUANA ULAŞTI

14 tur olarak yapılan ilk etapta 4, 8 ve 12. turda en iyi sprinti yapan ilk 3 sporcuya da puanlar verildi.



Yarışı birinci bitiren Mauro Finetto, birinciliği nedeniyle 15 puan elde ederken, 4. turdaki en iyi sprint derecesiyle de 5 puan alıp toplamda 20 puanla genel klasmanda da ilk sıraya yerleşti.



Richeze 14 puanla 2., Marzoli ise 13 puanla üçüncü sırada yer aldı.



19 NİSAN'DA SONA ERECEK

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarından itibaren İzmir-Kuşadası, Kuşadası-Bodrum, Bodrum-Marmaris, Marmaris-Fethiye, Fethiye-Finike, Finike-Antalya ve Antalya-Alanya etaplarını takiben 19 Nisan'da sona erecek.



