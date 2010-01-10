Gül: Basın özgürlüğünün korunması şart

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, toplumun sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara farklı açılardan bakabilmesi için basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması şart olduğunu bildirdi.



Cumhurbaşkanı Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şeffaf, demokratik, açık bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül, Türk basınının gösterdiği gelişmedeki en önemli payın basın çalışanlarına ait olduğunu vurguladı.



Basın çalışanlarının, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için fedakarca görev yaptığına işaret eden Gül, haklarının korunmasının, sorunlarının çözülmesinin, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmalarının basın çalışanlarının görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacağını belirtti.



Gazetecilerin katkılarının yalnız basın sektörünü değil demokrasiyi ve dolayısıyla ülkeyi geliştireceğinin unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:



''Bugün ülkemizde her türlü fikir özgürce tartışılmakta ve basınımız herkesin düşüncesinin kamuoyuna aktarılması konusunda önemli görev yapmaktadır. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti kapsamında yaşanan bazı aksaklıklar da hiç şüphesiz ki demokrasimiz geliştikçe ortadan kalkacaktır.



'Doğru haber verme, tarafsızlık yol gösterici değerler olmalı'



Basınımız, görevini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişi haklarına saygıyı asla ihmal etmemelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Türk basınının bu ilkeleri her zaman üstün tutacağına inanıyorum.



Benim beklentim, edebiyat, kültür-sanat, bilim ve teknoloji haberlerine basınımızın daha çok ilgi göstermesidir. Bu alanlardaki başarılar basınımızın da katkılarıyla teşvik edilmeli, gelişmeler ve etkinlikler kamuoyuna daha detaylı biçimde sunulmalıdır.



Siyasal gelişmeler ve gündem, diğer alanlardaki başarıların gözardı edilmesine yol açmamalıdır. Basınımızın bu konularda daha hassas davranacağından şüphe duymuyorum.''

