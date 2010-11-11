Gül: Başbakan'la özgürlük anlayışımızda fark yok

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Türkmenistan arasında düzenli olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler çerçevesinde, Türkmenistan'a gitti. Gül, yurttan ayrılırken, Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin, “Eşinizin bazı açıklamaları olmuştu, ilkokulda başörtüsüyle ilgili olarak. Siz ‘Katılıyorum’ demiştiniz ama dün Başbakan, ‘Bireysel yorum yapmam,’ dedi, seçim sonrasını işaret etti. ‘Görüş ayrılığı mı var?’ yorumları da yapılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?” şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:





“Sayın başbakanla, özgürlük anlayışımızda farkımız yok"



“Sayın Başbakan’la, özgürlük anlayışımızda, bunlarda bir farkımız yoktur, her şey açık. Bu konuların da bu kadar fazla konuşulmasını da doğrusu biraz şey görüyorum, yani gereksiz görüyorum. Yani önümüzde daha birçok meseleler var, ciddi konular var. Bu konularla ilgili görüyorsunuz üniversitelerde de, nihayetinde bütün Türkiye bir anlayışa geldi. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes, vicdanlara ters gelen bir uygulamanın düzeltilmesi konusunda herkesin bir ortak kanaati var. Ümit ederim ki bununla ilgili düzenlemeler de günü geldiğinde yapılır.”





