T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül: Başbakan'la özgürlük anlayışımızda fark yok

Gül, yurttan ayrılırken, Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

11 Kasım 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Türkmenistan arasında düzenli olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler çerçevesinde, Türkmenistan'a gitti. Gül, yurttan ayrılırken, Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin, “Eşinizin bazı açıklamaları olmuştu, ilkokulda başörtüsüyle ilgili olarak. Siz ‘Katılıyorum’ demiştiniz ama dün Başbakan, ‘Bireysel yorum yapmam,’ dedi, seçim sonrasını işaret etti. ‘Görüş ayrılığı mı var?’ yorumları da yapılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?” şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:


“Sayın başbakanla, özgürlük anlayışımızda farkımız yok"

“Sayın Başbakan’la, özgürlük anlayışımızda, bunlarda bir farkımız yoktur, her şey açık. Bu konuların da bu kadar fazla konuşulmasını da doğrusu biraz şey görüyorum, yani gereksiz görüyorum. Yani önümüzde daha birçok meseleler var, ciddi konular var. Bu konularla ilgili görüyorsunuz üniversitelerde de, nihayetinde bütün Türkiye bir anlayışa geldi. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes, vicdanlara ters gelen bir uygulamanın düzeltilmesi konusunda herkesin bir ortak kanaati var. Ümit ederim ki bununla ilgili düzenlemeler de günü geldiğinde yapılır.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24