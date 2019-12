-Gül: ''Barış süreci devam edecek'' İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, barış sürecinin devam edeceğini belirterek, ''Burhaneddin Rabbani'ye yapılan suikast belki de bu barış sürecini engellemekle ilgiliydi. Bu süreç devam edecektir. Bununla ilgili zaten Afganistan'ın politikası da açıktır. Dolayısıyla barış sürecinin kesintiye uğramadığı kanaatindeyiz'' dedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ''Türkiye-Afganistan-Pakistan 6. Üçlü Zirvesi'' kapsamında üç ülkenin cumhurbaşkanları arasında yapılan kısıtlı katılımlı oturumun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Gül, ''Türkiye Afganistan Pakistan 6. Üçlü Zirvesi''nin en önemli neticelerinden birinin, Yüksek Barış Konseyi Başkanı ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani'nin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren suikastın aydınlatılması için Pakistan ve Afgan makamları arasında işbirliği mekanizması kurulmasının kararlaştırılması olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani suikastıyla ilgili kurulması kararlaştırılan ortak mekanizmaya ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili bir mekanizmanın kurulduğunu söyledi. Gül, istihbarat teşkilatlarının konuyu geniş bir şekilde görüştüğünü ve görüşmeye devam edeceğini belirterek, ''Hepimiz ortak bir anlayışa vardık. Bunun daha ileri adımlarını, nasıl hareket edeceğini onlar koyacaklar. Bunda bir anlaşma, daha doğrusu ortak bir anlayış geliştirdik'' diye konuştu. ''Pakistan ve Afganistan arasında ortak anlayış oluşturmak konusunda çok çaba sarf ettiniz. Afganistan'daki siyasi konularla ilgili olarak da bu anlayışı geliştirmeye çalıştınız. Her iki cumhurbaşkanı da siyasi girişimin, inisiyatifin Afganların önderliğinde olması gerektiğinden bahsediyor. Afganların sahip çıktığı sürece Taliban'ın katılımı konusunda ne diyeceksiniz?'' şeklindeki soru üzerine Gül, her şeyden önce iki ülkenin birbirine ne kadar bağımlı olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Neticede bu problemler, dışarıdan ne kadar çok yardımcılar olursa olsun iki ülkenin çok samimi ve etkin işbirliğiyle aşılacaktır. Bunu unutmamak gerekir. Bugün gelinen noktaya bakıldığında cumhurbaşkanlarının söylediği gibi her şey açık ve büyük bir samimiyetle konuşuluyor. Çok yoğun konuşmalar yapıldı. Her şeyden önce birbirine güvenmek çok önemli. Bu konuda çok önemli gelişmelerin olduğuna inanıyorum. 2007'de Washington'da Beyaz Saray'dan iki cumhurbaşkanının nasıl ayrıldığını, o günleri hatırlarsanız, bugün gelinen noktayı küçümsememek gerekir. Sadece cumhurbaşkanları değil, bugün kurumlar arasında, genelkurmay başkanları, içişleri bakanları, istihbarat teşkilatları arasında gayet açık yüreklilikle her şey konuşuluyor ve herkes aynı istikamette problemlerin çözümü için uğraşıyor. Barış süreci devam edecek. Bunu sayın Karzai de söyledi. Burhaneddin Rabbani'ye yapılan suikast belki de bu barış sürecini engellemekle ilgiliydi. Bunu her iki cumhurbaşkanı konuşmalarında açıkladılar. Bu süreç devam edecektir. Bununla ilgili zaten Afganistan'ın politikası da açıktır. Dolayısıyla barış sürecinin kesintiye uğramadığı kanaatindeyiz.''