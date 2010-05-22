Gül, Ban Ki-Mun'u ağırladı

T24-

BAN Kİ-MUN-DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Genel Sekreter Ban Ki-mun ile görüştü.

Davutoğlu ile Ban Ki-mun, Çırağan Sarayı'ndaki görüşme öncesi gazetecilere poz verdi.

Sarayın terasından Ban Ki-mun'a İstanbul hakkında kısa bilgiler veren Davutoğlu, köprüleri göstererek, ''Burası birinci, şurası ikinci köprü, üçüncüsü de yolda'' dedi.



URANYUM TAKASI ANLAŞMASI ELE ALINDI



Davutoğlu-Ban Ki-Mun görüşmesinde İran ile uranyum takası konusunda varılan anlaşmanın ele alındığı öğrenildi ve Türkiye'nin bu konuda büyük çaba sarf ettiği dile getirildi.



Görüşmede, Birleşmiş Milletler'den sürecin arkasında durması istendi.



Irak konusunun da ele alındığı görüşmede, son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekilerek, Irak'ta bir an önce istikrarın sağlanması gerektiği vurgulandı.



Görüşmede ayrıca Kıbrıs'ta çözüm sürecine destek konusu ile izolasyonların kaldırılması da gündeme geldi.





TÜRKİYE'NİN AKTİF DIŞ POLİTİKASINA "TAKDİR"



Ban Ki-mun'un, Cumhurbaşkanı Gül'e, Türkiye'nin alanı giderek genişleyen aktif dış politikasıyla ilgili takdirlerini sunduğu bildirildi.



BM Sözcülüğünden verilen bilgiye göre Ban, Gül ile yaptığı görüşmede, aralarında "İran'ın nükleer programı, Somali, Kıbrıs, Orta Doğu, Medeniyetler İttifakı, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ve iklim değişikliği" olan pek çok konuyu ele aldı.



Sözcülük, Genel Sekreter Ban'ın, Cumhurbaşkanı Gül'e, aralarında İran'ın nükleer programına yönelik politikası da olmak üzere Türkiye'nin alanı giderek genişleyen aktif dış politikasıyla ilgili takdirlerini sunduğunu açıkladı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Ban-Gül görüşmesine katıldığı, ardından Davutoğlu'nun Genel Sekreter Ban ile yaptığı ayrı görüşmede de yine İran'ın nükleer dosyası, Somali, Medeniyetler İttifakı ve Kıbrıs konularının ele alındığı belirtildi.



Sözcülük, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Somali Cumhurbaşkanı Serif Şeyh Ahmed ve Genel Sekreter Ban'ı Somali'deki durumu görüşmek için akşam yemeğine davet ettiğini ve yemekte Somali'deki siyasi, askeri, sosyal durumun ve Somali'nin komşularıyla ilişkilerinin görüşüldüğünü kaydetti. Görüşmede Genel Sekreter Ban'ın Somali Cumhurbaşkanı Serif Şeyh Ahmed'e ve geçici hükümete BM'nin güçlü desteğini ilettiği, ayrıca Somali'de siyasi istikrarın ve uluslararası yardımın etkin kullanımının önemini vurguladığı ifade edildi.



Genel Sekreter Ban'ın İstanbul'da bugün uluslarararası Somali konferansının açılışında konuşma yapması bekleniyor. Türkiye'den New York'a Pazar günü dönmesi planlanan Genel Sekreter, Pazartesi günü BM'de basın toplantısı düzenleyecek.