Gül Bakü'nün de gönlünü aldı

Cumhurbaşkanı Gül, yarınki Erivan ziyareti öncesinde, Dışişleri'ni devreye sokarak Bakü'nün gönlünü aldı, ziyaretinin Azerbaycan'ın da çıkarına olacağı mesajını verdi. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, tarihi ziyareti bugünkü makalesinde yarın değerlendirdi:



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumartesi oynanacak olan Türkiye-Ermenistan milli futbol maçını izlemek üzere Erivan'a gidecek.



Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'ın davetine olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanı Gül'ün, bu ziyareti siyaseti sporun önüne geçirdi. Gül, milli maç vesilesiyle yapılacak ziyaretin sadece Türkiye-Ermenistan için değil bütün Kafkasya için olumlu bir zemin yaratacağı inancında.



Gül'ün şartı



Cumhurbaşkanı karar vermeden önce Erivan'a giden Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz, Gül'ün cevabi mektubunu Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a iletti.

Gül, cevabi mektubunda, Türkiye-Ermenistan milli maçının, Kafkasya'da endişe veren gelişmelerin yaşandığı bugünlerde bölgede barış ve dostluk zeminin yaratılması yönünde bir vesile olabileceğini iletti.



Gül, Sarkisyan'a daveti bu anlayışla kabul ettiğini bildirirken, bir koşulun altını çizdi. Gül, Sarkisyan'a, ancak "provokasyon ve taşkınlık" olmaması halinde Erivan'a gelebileceği mesajını verdi.



Sarkisyan ise Gül'ün endişelerini anladıklarını, ancak güvenlik açısından sorun çıkmayacağını garanti etti. Yanıtı Çeviköz'e veren Sarkisyan, Gül'ün endişelerinin hayata geçmeyeceğini, bütün güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.



Gül, Sarkisyan'dan aldığı bu güvence üzerine Erivan'a gitme kararı aldı.



Bakü de bilgilendirildi



Gül'ün, Erivan'a yapacağı ziyaret Azerbaycan'ı küstürür mü? Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini zedeler mi?



Gül ve Dışişleri Bakanlığı, Bakü'yü gücendirmemek adına, önceden harekete geçti. Gül, Dışişleri'ni devreye sokarak Bakü'nün gönlünü aldı, ziyaretinin Azerbaycan'ın da çıkarına olacağı mesajını verdi.



Dışişleri Bakanlığı, Bakü'ye, Türkiye'nin, Azerbaycan-Ermenistan konusunda temel politikasının değişmediğini, Karabağ sorunundaki tutumunu sürdüreceğini iletti. Gül'ün ziyaretinin, Azerbaycan'ın konumunu güçlendirici bir işlevi olacağı, Bakü açısından yeni bir zemin oluşmasının, sorunun dondurulmuş olmasından daha yararlı olacağı mesajı verildi.

Ayrıca Başbakan Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le konuşarak Gül'ün ziyareti hakkında bilgi verdi ve sonrasında da bir sorun olmadığını açıkladı.



Bakü ziyareti



Gül'ün, Türkiye'nin temel politikasının değişmediğini göstermek amacıyla Erivan'dan sonra Bakü'ye de bir ziyaret yapması güçlü bir olasılık.



Diplomatik çevreler, Gül'ün Erivan'daki gözlemlerinden sonra, Bakü'yü de ziyaret ederek, yeni bir başlangıç için gayret göstereceği tahmininde bulunuyorlar.



El havada bırakılmaz



Gül'ün, Sarkisyan'ın maç davetini kabul etmesinde, uluslararası camia açısından yaratacağı imajın da etkili olduğu vurgulanıyor.



Sarkisya'nın Ankara'ya el uzattığı, Gül'ün bu eli havada bırakmasının, uluslararası imaj bakımından olumsuz bir etki yaratacağı, bu nedenle, daveti kabul ederek, Türkiye'nin barışçı yaklaşımının dünyaya gösterilmiş olduğu da Dışişleri uzmanlarının dikkat çektiği bir başka yön.



Müzakere değil



Cumhurbaşkanı Gül, maç öncesinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la bir araya gelecek. Gül-Sarkisyan görüşmesi dosyaların masaya yatırıldığı bir müzakere niteliğinde olmayacak, elbette...



Sadece ileriye dönük bir "açılış", bir "başlangıç" yapmış olacak. Gül ve Sarkisyan'ın başlangıç vuruşunu yapacakları bu görüşme, daha sonra iki ülkenin dışişleri bakanları arasında sürdürülecek. Bu nedenle Gül-Sarkisyan görüşmesinin Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi sorunların ele alınmasından çok, genel olarak Kafkasya'da yaşanan son kriz ve Kafkasya'nın geleceğiyle ilgili bir ufuk turu niteliğinde olması bekleniyor.



