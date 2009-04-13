Gül, Bahreyn'e gidecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük resmi ziyaret için yarın (14 Nisan 2009) Bahreyn Krallığı'na gidecek.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife'nin daveti üzerine, 14-15 Nisan 2009 tarihlerinde Bahreyn Krallığı'nı ziyaret edeceği belirtildi.



Açıklamada, "Ziyarette ikili, bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife'nin 4–5 Ağustos 2008 tarihlerinde gerçekleşen Türkiye ziyaretine mukabele niteliği taşıyan ziyaret, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik temelindeki ilişkilerin ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesini sağlayacaktır" denildi.

