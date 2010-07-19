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'Gül Baba' Kılıçdaroğlu'nu şaşırttı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 81 yaşındaki Ali Rıza Karan, 47 yıldır ağzında gülle yaşıyor.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 81 yaşındaki Ali Rıza Karan, 47 yıldır ağzında gülle yaşıyor.

Köyde "Gül baba" olarak bilinen Ali Rıza Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah yataktan kalkar kalkmaz gülünü ağzına aldığı ve gün boyu her işini o şekilde yaptığı söyledi.

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Karan, ağzında gül taşıma alışkanlığını 47 yıl önce sigarayı bıraktığı gün edindiğini belirterek, "Uzun yıllardır sigara içiyordum. 47 yıl önce sigarayı bıraktım. O günden beri ağzımda gül taşıyorum" dedi.

Karan, gün boyunca ağzında gezdirdiği gülü, uyurken solmasın diye buzdolabında sakladığını dile getirerek, bu şekilde bir gülün bir hafta dayandığını kaydetti.


"Kılıçdaroğlu'nu da şaşırttı"

Köy Muhtarı Ergün Yenilmez de çok sempatik biri olan Karan'ın, köyde sevildiğini dile getirerek, "Kendisi yardımsever, neşeli bir insandır. Aynı zamanda çok çalışkan biridir. Bu yaşına rağmen, tarlasında bahçesinde çalışıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün köylerini ziyaret ettiğini anımsatan Yenilmez, "Ali Rıza amca, ağzında gülle köy kahvesine geldi. Yine ağzındaki gülü çıkarmadan tokalaşınca, Kılıçdaroğlu da çok şaşırdı ve 'Gül baba'dan hikayesini dinledi. Ali Rıza Karan'ın ağzında gülle dolaşması onun da ilgisini çekti" diye konuştu.


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