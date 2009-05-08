Gül: Azeri-Ermeni görüşmelerindeki ilerlemesinden memnun

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Azeri ve Ermeni liderler ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Aldığımız intiba bazı olumlu gelişmeler olduğu yönünde. Bir ilerlemenin olduğunu duymaktan memnun olduk'' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Birliği-Güney Koridoru Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag'da temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da hazır bulunduğu toplantıda temasları ile ilgili bilgi veren Gül, "Çek dönem başkanlığının organize ettiği zirve toplantıları vesilesiyle buradayız. Dün akşam katıldığım yemekte pek çok ülkenin liderleri ile bir araya gelme fırsatı buldum. Bugün de Güney Enerji Koridoru toplantısına katıldım.



Bu toplantıya, AB üyesi olmayan ama Avrupa'ya gaz ve petrol tedarik eden Kafkas ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, birçok Türk cumhuriyeti de katıldı. Türkiye gerek Kafkaslardan, Orta Asya'dan gelen gaz ve petrolün batıya nakledilmesi, gerek Ortadoğu'dan gelen enerjinin Batı'ya nakledilmesi, gerekse Rusya'dan aşağıya inen veya Arap gazı ve petrolünün Batı'ya nakledilmesi konusunda önemli bir yer tutmakta, önemli bir güzargahta bulunmaktadır. Türkiye sorumluluğunun bilincindedir. Türkiye yalnız kendi arz güvenliğinde değil, aynı zamanda Avrupa'nın, Batı'nın arz güvenliği ile de ilgilidir'' dedi.



"Güney enerji koridorunun en önemli ayaklarından biri Nabucco'dur'' diyen Gül, bu projeye Türkiye'nin verdiği önemin altını çizdi. Gül, Temmuz ayında Nabucco ile ilgili olarak hükümetler arası bir mutabakat zaptının da Türkiye'de imzalanacağını dile getirdi.



Azeri-Ermeni zirvesi



Prag ziyareti vesilesiyle dün akşam iki önemli görüşme yapma imkanı da bulduğunu belirten Gül, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan lideri Sarkisyan ile bir araya geldiğini hatırlattı. Gül, "Kendileri ikili bir toplantıda da buluştu. Aldığımız intiba bazı olumlu gelişmeler olduğu yönünde. Bir ilerlemenin olduğunu duymaktan memnun olduk. Haziran ayı başında St. Petersburg'da tekrar bir araya gelecek ve sorunların çözümü için görüşmelere devam edecek'' şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarız Kafkaslar'daki bu olumlu iklim devam eder. Kafkaslardaki pozitif gelişmelerin de negatif gelişmelerinde etkisi tüm konularda görülmektedir. Elbirliği ile çalışmak çok önemli süreç kolay değil. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mesele 18 yıldır devam ediyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunlar da uzun süredir var. Bu zor problemlerin çözümü için de görüşmeler yapmak gerekir. Umuyoruz ki herkes elinden gelen olumlu katkıyı koyar.''



Cumhurbaşkanı Gül, Tür- Ermeni sınırı konusundaki sorulara ise çalışmaların sürdüğünü belirtmekle yetindi.