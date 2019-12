Gül: Ateşkes olumlu bir adım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “İsrail’in tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkes olumlu bir ilk adım teşkil etmektedir. Şimdi ateşkesin karşılıklı ve kalıcı kalması ve İsrail’in Gazze’den tamamen geri çekilmesini sağlamak gerekecektir” dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in evsahipliğinde Şarm El Şeyh’te yapılacak çokuluslu toplantı için Mısır’a hareket etti.



Gül, Gazze konusunda yapılacak çokuluslu zirve toplantısına katılmak üzere Mısır’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Türk diplomatlarının hem Kahire’de hem Şam’da, hatta Tel Aviv’de geçen birkaç hafta içinde yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.



“Ümit ediyoruz ki, bu zirvede hiç değilse bazı beklenen neticeler ortaya çıkacaktır” diyen Gül, bugünkü zirvenin Orta Doğu’da barışa katkıda bulunmasını temenni etti.



Cumhurbaşkanı Gül, “Esas uzun vadeli çözüm için, uzun vadede Filistinliler’in kendi devletlerini kurup, İsraillilerle beraber yaşayabilecekleri bir ortamı temin etmek için bütün dünyanın yoğun çaba göstermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü her iki sene de bir bu acılara ne bölge ne de dünya dayanabilir” diye konuştu.



Bunun için önce kısa vadeli, acil işin, “bir an önce, karşılıklı ateşkesin sağlanması olduğunu”, uzun vadeli olarak da çalışmaların güçlü, kararlı bir şekilde başlatılması ve devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, “Türkiye, bu süreçlerin içerisinde güçlü bir şekilde katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, “Türk askerinin uzun vadede barışa katkı yapması için bölgeye konuşlandırılması hangi koşullarda olabilir? Böyle bir plan gündeme gelebilir mi?” sorusu üzerine, “Şu anda bunlar söz konusu değil. Bunlar konuşulmuyor şu anda. İlerde nasıl düzenlemeler olacak, o zaman konuşulacak şeylerdir. Genel askeri meseleleri söylüyorum ama Türk askerinin gidip gitmemesiyle ilgili herhangi bir konu da yok ortada” diye konuştu.



Bir gazetecinin, “Türkiye hariç, Katar’da Gazze sorunuyla ilgili yapılan toplantıya katılan ülkelerin Mısır’daki toplantıda bulunmayacağı, Mısır’daki toplantıya katılacak ülkelerin de Katar’daki toplantıda yer almadığını” hatırlatarak, “Türkiye’nin Şarm El Şeyh’te özel bir konumu olabilir mi?” sorusuna Gül, “Türkiye’nin bu süreçte özel bir konumu var. Bunu takip eden meseleleri yakından bilen herkes biliyor. Türkiye herhangi bir gösteri, PR (halkla ilişkiler) meselesinde değildir. Türkiye, kanın durmasına ve barışın sağlanmasına katkı sağlamak için yoğun çaba sarf eden bir ülkedir. Resmi görevli ülkeler var biliyorsunuz, Mısır’dır. Dolayısıyla Türkiye, yardımcı olmak için her türlü gücünü kullanmaktadır, kullanmaya da devam edecektir” yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanı Gül, “Filistin’de 2 bine yakın Türk vatandaşının yaşadığının anımsatılması ve bu vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi için bir girişimde bulunulup bulunulmayacağının” sorulması üzerine de “Biliyorsunuz gelmek isteyenleri getirdik, yeni gelmek isteyenler olursa da şüphesiz ki Dışişleri Bakanlığımız onlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapıyorlar” dedi.