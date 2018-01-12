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Gül: Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum

"Gazetecilerin tutuksuz yargılanması doğrudur"

12 Ocak 2018 16:28

Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'ya dönük paylaştığı "Muğlaklık var, kaygı verici" mesajının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'li milletvekillerince eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum" dedi.

İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemeleri'nce “gerekçeli karar gelmedi” denilerek, Anayasa Mahkemesi'nin beraat kararına rağmen tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliye edilmemesine ilişkin Gül "Biliyorsunuz ben cumhurbaşkanlığım döneminde de yazarların, çizerlerin ve gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledim. Gazetecilerin tutuksuz yargılanması doğrudur" ifadesini kullandı.

İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, OHAL'in 6. kez uzatılmasına ilişkin, "Umarım son kez uzatılmıştır" yorumunda bulundu.

Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur.

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