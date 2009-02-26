Gül, ‘Antisemitizme ceza’ talebine sıcak

Türk Musevi Cemaati Başkanı Silvyo Ovadya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den, antisemitizm yapanların cezalandırılmasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması talebinde bulundu. Gül talebi olumlu buldu



Gül, dün Türk Musevi Cemaati Başkanı Ovadya’yı kabul ederek, yaklaşık 45 dakika görüştü. Gül’ün, Gazze saldırıları sürecinde İsrail’e yönelik tepkilerin neden olduğu atmosfer içinde Türkiye’de yaşayan Yahudi cemaatinin durumuyla ilgili bilgi almak için Ovadya’yı davet ettiği öğrenildi. Ovadya, “Cumhurbaşkanı, cemaatimizde bir tedirginlik olup olmadığını öğrenmek istedi” dedi.



Gazze saldırılarının yaşandığı dönemde Gül’ün önemli açıklamalar yaptığını hatırlatan Ovadya, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı, bizim eşit vatandaş olduğumuzu söylemişti. Görüşmede de, aynı noktaları dile getirdi. Bize, ‘Musevi vatandaşlarımızın da bu ülkede yaşayan herkes gibi hakkı, hukuku vardır. Herkesin hakkı eşittir. İsrail ayrı, Musevi vatandaşlarımız ayrıdır’ dedi.