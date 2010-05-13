Gül, Anayasa paketini onayladı, CHP Mahkeme'ye gidiyor

T24 - CHP, Cumhurbaşkanı Gül'ün Anayasa değişikliği paketini onaylaması ardından, paketin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.



Türkiye'de anamuhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anayasa değişikliği paketini onaylaması ardından, bugünden itibaren değişiklik paketinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.



Bu durumda, Anayasa Mahkemesi, kendi yapısında değişiklikleri de öngören bir Anayasa değişikliği paketi hakkında karar vermiş olacak. Anayasa mahkemesinin aksi karar vermemesi halinde, paketin referanduma sunulması bekleniyor.



CHP adına açıklamayı yapan parti sözcüsü Mustafa Özyürek, değişikliğin "hukuka ve Anayasaya aykırı olduğunu" savundu ve "Bu düzenlemenin Yüce Mahkeme Tarafından en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül'ün onay yazısının Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştığı ancak, Kurul'un referandum ile ilgili henüz karar almadığı belirtiliyor. Hükümet 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören paket için Meclis'ten geçen hafta onay almıştı.



Değişiklik paketi 367 oya ulaşamadığı için, yürürlüğe girebilmesi için Anayasa gereğince Cumhurbaşkanının onayı ardından referanduma götürülmesi gerekiyor. CHP, paketin kabul edilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini daha önceden açıklamıştı. Anayasa paketi, Anayasa Mahkemesi ile birlikte Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında da değişiklik öngören maddeler içeriyor.





