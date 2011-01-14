Gül: Almanya daha dikkatli olmalı

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Rum kesiminin AB üyeliğine, Birliğin temel ilkeleri ihlal edilerek alındığını belirterek, ''Avrupa'nın en güçlü ülkesinin (Almanya) daha dikkatli ve yapıcı olmasını beklerdim'' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Balıkesir ziyareti sırasında Vali Yılmaz Arslan'ın makamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ''Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu'' yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şöyle konuştu:

''Hükümetin bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Almanya, Avrupa'nın en güçlü, lokomotif ülkesi. Avrupa'nın en güçlü ülkesinin bu tip sorunlarla ilgili daha dikkatli, daha yapıcı olmasını beklerdim. Rum kesimi, AB'nin temel ilkeleri ihlal edilerek Birliğe üye alındı. Rum kesiminin Kıbrıs sorunu hallolmadan AB'ye üye olamaması gerekiyordu. Kıbrıs dosyası Birleşmiş Milletlerde tartışılırken, Barış Gücü varken, sorunlu bir Ada'yı üye alarak AB temel ilkelerini çiğnemiştir.

Barışın gerçekleşmesi için yapıcı, tarafları incitmeyecek şekilde hareket edilmeli. 2004'te referanduma sunulan Annan Planı, aynı zamanda AB'nin de planıydı. O dönem AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri olan Günter Verheugen 'Rumlar bizi kandırdı' dedi. Sayın Merkel'in bunları bilerek konuşması gerekirdi. Açıklamalarına üzüldüm.''

Gül, Ceza Muhakemesi Kanununun tahliye süreleriyle ilgili 102. maddesine ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine, bu tartışmaların çekişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'de köklü bir adalet reformuna ihtiyaç bulunduğunu daha önce de açıkladığını hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

''Hep tezat içinde oluyoruz. 'Tutukluluk süresi uzun' diyoruz. Öbür taraftan, 10 senede mahkeme sonuçlanmıyor ve tutukluluk süresi kısa gibi gözüküyor. Yargılamanın hızlandırılması, hakim savcı sayısının artırılması, eğitimlerinin iyileştirilmesi ihtiyaç. Bunlar, el birliğiyle olacak şeyler.''

Cumhurbaşkanı Gül, yargı organlarının başkanlarını söz konusu tartışmalar kapsamında davet edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de, ''Bir bakayım, değerlendiririm'' karşılığını verdi.



