Gül, Akşener, Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu 'Erbakan Ödülleri' töreninde buluşacak

Siyasi parti liderlerinin erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak temasları sürerken Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da gerçekleşecek olan Erbakan Ödülleri töreninde buluşacak.

24 Haziran'da gerçekleşecek erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi parti liderleri arasında ardı ardına kritik görüşmeler gerçekleşiyor. Saadet Partisi kaynaklarının Sputnik'e verdiği bilgiye göre, 24 Nisan'da İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilecek olan ‘Erbakan Ödülleri' törenine SP lideri Karamollaoğlu, Gül, İyi Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Söz konusu haber aynen şöyle devam ediyor:

Söz konusu isimlerin, tören kapsamında herhangi bir görüşme yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçimlerin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini ilan etmesinin ardından önemli gelişmeler yaşanmış; CHP ve İYİ Parti, 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçmesi konusunda anlaşmış; böylelikle İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmasının yolunu açılmıştı.

CHP ve İyi Parti'nin ittifakının ardından CHP ve Saadet Partisi liderleri Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bir araya gelmiş; iki lider Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olası bir ortak adayla ilgili kararın hafta sonuna kadar belirleneceğini açıklamıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, salı günü görüşmüştü. Çarşamba günü ise 11. Cumhurbaşkanı Gül ile SP Lideri Karamollaoğlu'nun bir araya gelmesi bekleniyor.