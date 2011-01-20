-GÜL AKPM'DE KONUŞACAK STRASBOURG (A.A) - 20.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi davetlisi olarak 24 Ocak Pazartesi günü Strasbourg'a geliyor. Gül, 25 Ocak Salı günü AKPM genel kuruluna hitap edecek ve Avrupalı parlamenterlerin sorularını yanıtlayacak. Strasbourg ziyareti sırasında AKPM Başkanı ve AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland ile ayrı ayrı görüşecek olan Gül, ''1949-2010 Avrupa Konseyi'nde Türkiye'' konulu fotoğraf sergisinin açılışını yapacak. Gül, yine aynı gün Strasbourg'daki Türk vatandaşlarıyla bir sohbet toplantısında biraraya gelecek. Cumhurbaşkanı Gül, 26 Ocak Çarşamba günü Strasbourg'dan ayrılacak. Türkiye'nin kasım ayından bu yana Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını sürdürmesi dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Gül'ün Strasbourg ziyareti ayrı bir önem taşıyor. 1992-2001 yılları arasında AKPM üyeliği yapan Gül, bu süre içinde AKPM'nin genel kurul ve uzmanlık komisyonlarında aktif görev almıştı. Gül, daha önce 2003 yılı Ocak ayında AKPM'yi Başbakan sıfatıyla ziyaret etmiş ve son olarak 2007 yılında AKPM genel kuruluna hitap etmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanı olarak AKPM genel kurulunda 24 Ocak Pazartesi günü bir konuşma yapacak. Davutoğlu, dönem başkanlığı faaliyet raporuyla ilgili AKPM üyelerini bilgilendirecek ve onlardan gelen sorulanı yanıtlayacak.