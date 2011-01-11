-GÜL AKPM GENEL KURULUNA HİTAP EDECEK STRASBOURG (A.A) - 11.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25 Ocak Salı günü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kuruluna hitap edecek. Cumhurbaşkanı Gül'ün, Strasbourg ziyareti sırasında Avrupa Konseyi yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor. Türkiye'nin kasım ayından bu yana Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını sürdürmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Gül'ün Strasbourg ziyareti ayrı bir önem taşıyor. 1992-2001 yılları arasında AKPM üyeliği yapan Gül, bu süre içinde AKPM'nin genel kurul ve uzmanlık komisyonlarında aktif görev almıştı. Gül, 2003 yılı ocak ayında AKPM'yi başbakan sıfatıyla ziyaret etmiş, 2007 yılında da AKPM Genel Kuruluna hitap etmişti.