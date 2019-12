-GÜL AHMEDİNEJAD İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile yaptığı ikili görüşmede, 'en az gelişmiş' ülkelere yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra bölgedeki gelişmelerin de değerlendirildiği ve Ahmedinejad'ın bölgedeki ''cereyanların'' hedefinin demokrasi olduğu yönünde değerlendirmede bulunduğu bildirildi. 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı kapsamında ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Gül'ün İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile görüşmesinde, Ahmedinejad'ın Türkiye'nin kaydettiği ilerlemelerin çok büyük olduğunu ve bundan da mutluluk duyduğunu ifade ettiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün de 'en az gelişmiş' ülkeler konusuna önem verdiklerini, sadece siyasi meselelerle değil, dünyadaki bu tür meselelerle de uğraştıklarını kaydettiği belirtildi. Ahmedinejad'ın da bunun doğru bir siyaset olduğunu ve bütçelerinden 'en az gelişmiş' ülkeler için pay ayırdıklarını belirterek, fakirlikle mücadelenin küresel görev olduğuna işaret ettiği vurgulandı. Görüşmede Ahmedinejad'ın bölgedeki gelişmelere de değinerek, halkların seçme hakkının bulunduğunu, bölgedeki cereyanların hedefinin demokrasi olduğunu ancak halkların önderlerinin olmadığını ifade ettiği kaydedildi. -BM GENEL KURUL BAŞKANI DEISS- Cumhurbaşkanı Gül'ün BM Genel Kurul Başkanı Joseph Deiss ile ikili görüşmesinde de Deiss'in Türkiye'nin az gelişmiş ülkelerle ilgili liderlik ve bu toplantıyı üstlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün de insani konuların son yollarda Türk dış politikasının önemli boyutunu oluşturduğunu ve hiç karşılık beklemeden insani amaçlarla çalıştıklarını söylediği kaydedildi. -ZAMBİYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME- Zambiya Cumhurbaşkanı Rupiah Bwezani Banda ile Gül'ün ikili görüşmesinde de, Banda'nın Temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette kendisine söylenenlerin yerine getirildiğini ve bu kapsamda Türkiye'nin ülkesinde Büyükelçilik açtığını, ikili anlaşmalarla ilgili olarak da Sağlık İşbirliği Anlaşması ile Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın imzaya hazır hale geldiğini belirttiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün de Türkiye'nin amacının sadece ticaret değil, orada yatım yapmak olduğunu, organize sanayi bölgeleri kurmak, mesleki eğitim vermek gibi TİKA faaliyetlerine işaret ettiği bilgisi verildi. Görüşmeye katılan Zambiya Turizm Bakanı'nın da Cumhurbaşkanı Gül'den THY'nin ülkesine uçuş yapmasını, ayrıca turizm alanında yatırım yapılmasını talep ettiği öğrenildi. -BENİN CUMHURBAŞKANI- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Benin Cumhurbaşkanı Boni Yayi ile yaptığı ikili görüşmede de, konuk cumhurbaşkanının Türkiye ile Benin'in ticaret hacminin 120 milyon dolar olduğunu ve ticaretin Türkiye lehine dengesiz olduğunu belirttiği kaydedildi. Yayi'nin ülkesine Türkiye'nin büyükelçilik açmasını istediği ve Türk girişimcileri yatırıma davet ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün de ikili ilişkilerde hukuki altyapının önemli olduğu ve bunların tamamlanması gerektiğini ifade ederek, büyükelçilik açılması konusunda inceleme yapılması talimatını verdiği belirtildi. -DİĞER İKİLİ GÖRÜŞMELER- Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile yapılan ikili görüşmede de Cumhurbaşkanı Gül'ün İzmir'in Expo 2020'ye aday olduğunu belirterek, Bangladeş'ten bu konuda destek istediği, Hasina'nın da Türkiye'den başkasını düşünmeyeceklerini söylediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün BM Kadın Birimi İcra Direktörü Michelle Bachelet ile ikili görüşmesinde de Bachalet'in Türkiye'nin hem cinsiyet eşitliği konusunda, hem de BM temsilciliğinde aktif ülke olduğunu ifade ettiği belirtildi. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Gül'ün de her ülkenin bunu yapması gerektiğini, toplumun yarısının kadınlardan oluştuğunu, aksi takdirde ülkelerin enerjisinin yarım kalacağını söylediği kaydedildi. Gül'ün kadınları her alanda cesaretlendirip teşvik ettiklerini, kadınların her alanda aktif olduklarını, ancak siyasette biraz eksik olduklarını, bunun da artması için çalıştıklarını ifade ettiği kaydedildi. Bachelet'in de BM Kadın Birimi olarak Ankara'da siyasi liderlik projesi başlatacaklarını ifade etmesi üzerine Gül'ün Çarşamba günü Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kadın ve aileye ilişkin sözleşmelerini imzalayacağını hatırlattığı ve BM Kadın Birimi'nin İstanbul'da bir bölgesel ofis açması talebinde bulunduğu belirtildi. Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç'in de Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde Karadağ'ın NATO yolunda hızlı ilerlemek istediğini ve hem siyasi, hem de askeri açıdan Türkiye'nin desteğine şükran duyduğunu ifade ettiği kaydedildi. Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdo Rabbu Monsur Hadi'nin de görüşmede, ülkesindeki demokrasiye ve siyasi partilere ilişkin bilgi verdiği, Körfez İşbirliği Konseyi'nin planının kabul edilmesi halinde ülkesinde ulusal birlik hükümeti kurulacağı ve 60 gün sonra da seçimlere gidileceğini ifade ettiği kaydedildi. Hadi'nin Yemen'in bölünmesi tehlikesinin bulunduğunu ve Somali gibi olabileceği yönündeki görüşlerini ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül'ün bütün bölgeyi dikkatle takip ettiklerini ve Yemen'in birliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini ifade ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün ayrıca Yemen halkının meşru beklentileri olan kalkınma, refah ve ilerleme taleplerinin karşılanmasını istediğini ve adil ve şeffaf seçimlerin yapılması yönünde görüş ifade ettiği öğrenildi.