-GÜL AÇILIŞ MAÇINDA KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Kayseri ayağında (A) Grubu'ndaki Avustralya ile Ürdün arasında yapılan karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Gül, karşılaşmayı, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte izledi. Avustralya ile Ürdün arasında yapılan (A) Grubu'nun açılış maçında, Kayserili basketbolseverler tribünleri boş bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından salon önüne kurulan şampiyona ile ilgili etkinlik alanı da beklenen ilgiyi görmezken, karşılaşmayı çok az sayıda taraftar takip etti. Bu arada (A) Grubu maçlarına evsahipliği yapan Kayseri'de, yerli ve yabancı toplam 600 gazetecinin akredite olduğu öğrenildi. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Recep Ankaralı ile birlikte görev alacak iki Türk hakemden biri olan Murat Biricik, açılış maçında düdük çaldı. Biricik, (A) Grubu'nun açılış maçı olan Avustralya-Ürdün karşılaşmasında Porto Rikolu hakem Joze Anibal Carrion ve Faslı hakem Samir Abaakil ile birlikte görev aldı. Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Cola Turka forması giyen Brad Newley, Avustralya Milli Takımı ile (A) Grubu ilk maçında Ürdün karşısında sahaya çıktı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), karşılaşmayı izleyenlere minyatür davul dağıttı. İl Sağlık Kurulu'nun üflemeli ve vurmalı çalgıları yasaklamasının ardından ORAN, çok fazla ses çıkartmayan, ancak toplu kullanımı sırasında etkili olan minyatür davulları, salona gelen seyircilere hediye etti.