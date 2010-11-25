Gül: Abartmaya gerek yok

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, generallerin açığa alınmasını "Yasaların sayın bakanlara verdiği yetki, değerlendirmişler ve kullanmışlardır. Aslında çok fazla abartmaya da gerek yok. Bu ülkede emniyet genel müdürleri bile aynı şekilde açığa alınmıştır'' sözleriyle yorumladı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsviçre yolculuğu öncesi havaalanında soruları yanıtladı. Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Gül'e görevden alınan üç generali sordu.



Gül'ün değerlendirmesi şöyle:



''Yasaların sayın bakanlara verdiği yetki, bakanlar değerlendirmişler ve kullanmışlardır. Aslında bu hususu çok fazla abartmaya da gerek yok. Biliyorsunuz bu ülkede emniyet genel müdürleri bile aynı şekilde açığa alınmıştır.''





