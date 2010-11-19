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Gül: AB Türkiye'ye taahhütlerine bağlı kalmalı

Gül, "Füze projesi tüm müttefik ülkelerin topraklarını kapsamalı. Beklentimiz Türkiye'nin taleplerinin kabul edileceği yönündedir" dedi.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Lizbon'a gitmeden önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı, "Füze projesi tüm müttefik ülkelerin topraklarını kapsamalı. Beklentimiz Türkiye'nin taleplerinin kabul edileceği yönündedir" dedi.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kritik NATO zirvesine hareket etmeden önce havaalanında açıklamalar yaptı.

Gül'ün sözlerinden satır başları şöyle:

"Lizbon'da NATO'nun gelecek 15 yıllık stratejisi belirlenecek. NATO reformu, Afganistan, füze savunması da ele alınacak.

Zirvenin bir diğer önemli başlığı füze savunma sistemidir. Türkiye olarak füze sisteminde dikkate alınmasını istediğimiz bazı kararlarımız var. Füze projesi tüm müttefik ülkelerin topraklarını kapsamalı. NATO tehdit değil savunma örgütüdür.

Beklentimiz Türkiye'nin taleplerinin kabul edileceği yönündedir.

Herhangi bir ülkenin adının geçmesini kabul edemeyiz. NATO herhangi bir ülkeye karşı çalışma içine giremez, NATO savunma örgütüdür.

AB Türkiye'ye taahhütlerine bağlı kalmalı."

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