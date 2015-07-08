Abdullah Gül: Türkiye'nin bir ülkeye müdahalede bulunma hakkı ve yükümlülüğü yok

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'ye yönelik politikalar gündemdeyken, "Türkiye'nin bir ülkeye müdahalede bulunma hakkı ve yükümlülüğü bulunmadığı" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Süddeutsche Zeitung gazetesinden Stefan Braun'un sorularını yanıtlayan eski cumhurbaşkanı Gül, "Türkiye'nin IŞİD saldırısı altındaki Kobani'ye niye müdahale etmediği sorusuna, "Türkiye'nin BM yetkisi olmadan bir ülkeye müdahalede bulunma hakkı ve yükümlülüğü bulunmadığı, ancak Kobani'deki katliama karşı dolaylı yollardan çok yardım yaptığı" açıklamasında bulundu.

AB üyelik sürecinde iki tarafın da eksiklikleri bulunduğunu belirten Gül, “Beni en çok üzen, AB'nin Türkiye'yi stratejik bir kazanç, merkezi bir ortak olarak görmemesidir. Bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum” dedi.

Müslüman bir üye ülkeye sahip bir AB'nin dünyada da büyük yankı bulacağını savunan Gül, bu nedenle her iki tarafın da daha uzun vadeli, ve stratejik düşünmesi gerektiğini kaydetti. Eski cumhurbaşkanı, “AB küresel bir aktör olmak istiyorsa tam da Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacı var” diye konuştu.

'Avrupa istihbarat versin'



Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede Avrupalı savaşçıların Suriye ve Irak'a geçişinin engellenmesinde üzerine düşeni yeterince yapmadığı yönündeki eleştirileri geri çeviren Gül, Türk güvenlik birimlerinin Avrupalı partnerlerine her tür yardımı sunduğunu, ancak yabancı savaşçıların göçüne karşı harekete geçebilmek için her tür bilgiye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Gül, bu bilgileri vermeyip de eleştirenlerin dürüstçe davranmadığını söyledi.

Gül, Türkiye'nin IŞİD saldırısı altındaki Kobani'ye niye müdahale etmediği sorusunu da, ‘Türkiye'nin BM yetkisi olmadan bir ülkeye müdahalede bulunma hakkı ve yükümlülüğü bulunmadığı, ancak Kobani'deki katliama karşı dolaylı yollardan çok yardım yaptığı' şeklinde yanıtladı.

Abdullah Gül, bölgede yaşanan dramın insanlık için bir utanç olduğunu belirterek, AB'nin küresel bir aktör gibi davranarak mültecileri kabul etmesi ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.



'Rusya'yı kışkırtmamalı'



Rusya ile Batı arasındaki Kırım ve Ukrayna krizlerine de değinen Gül, ikinci bir Soğuk Savaş yaşandığını belirtti. Gül, Rusya'ya karşı nasıl davranılması gerektiği sorusunu da, “Kararlılık

gösterilmeli, ama kışkırtıcı olunmamalı, sürekli yeni suçlamalarda bulunulmamalı. Ve her şeye hoşgörü gösterilemese de, ekonomik yaptırımlar umulanı getiriyor mu, diye sorulmalı. Uzun vadede belki, ama kısa vadede bir şey kazandırdıkları nadirdir.”