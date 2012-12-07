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Gül, 78 yaşındaki hasta mahkumu affetti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, prostat kanseri hasta mahkum Ali Çelik'in cezasını affetti

07 Aralık 2012 15:40

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Zonguldak Cezaevi’nde kalan prostat kanseri 78 yaşındaki hasta mahkûm Ali Çelik’in cezasını affetti.  PKK’lılara yemek verdiği iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan ve kalp yetmezliği ile kas erimesi sorunları bulunan Çelik, Gül'e "Yetkiniz var, tedavim için beni affedin" diye seslenmişti.

Taraf gazetesinde yer alana habere göre, Zonguldak Cezaevi’nde kalan Dersimli Ali Çelik, bir tanık ifadesi üzerine 2006’da Nazimiye İlçesi’ne bağlı Doluca Köyü’ndeki evinde gözaltına alındı. Suçlama PKK’lılara yemek vermekti. Savcılık, Çelik hakkında “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten” dava açtı. Yaşlı adam serbest bırakıldı ama hakkındaki yargılama sürdü. Çelik’in kemoterapi seansları sürürken, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından altı yıl üç ay hapis cezasına çaptırıldı. Ceza, şubat ayında Yargıtay tarafından onandı. Bu gelişmelerden habersiz olan Çelik, nisan ayında üç gün süren son kemoterapi seansının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Önce Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sonra da Zonguldak Cezaevi’ne konan Çelik’in oğlu Haydar Çelik, babasının yüzde 93 hasta raporu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’na af talebinde bulundu.
Oğul Çelik Gül’e "Babam dışarıda tedavi edilmezse ölecek" diye seslendi. Haberin 27 kasımda "Affetmezseniz öleceğim" başlığıyla Taraf ’da yayımlanmasının ardından Köşk harekete geçti. Gül, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, yaşlı adamın kalan cezasını affetti. Resmî Gazete ’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, Çelik’in kalan cezası, "sürekli hastalık kapsamında bulunduğu" belirtilen Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda kaldırıldı.
 

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