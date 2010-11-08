-GÜL: "İNGİLTERE İLE İLİŞKİLER ÖNEM TAŞIYOR" OXFORD (A.A) - 08.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'nin, Türkiye gibi bütün dünya olaylarına stratejik bakan bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin o açıdan önem taşıdığını belirtti. Gül, Oxford Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi'nde verdiği konferanstan ayrılırken, bu sabah İngiltere Başbakanı David Cameron ile yaptığı görüşmeye ilişkin gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin siyaset, ekonomi ve güvenlik konuları başta olmak üzere her açıdan önemli olduğunu söyledi. Görüşmede Kıbrıs konusunun da ele alındığını bildiren Gül, garantör ülke olan İngiltere ile yakın temas içinde olmak gerektiğini ifade etti. Gül, İngiltere hükümetlerinin, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğine de işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, ''İngiltere, Türkiye gibi bütün dünya olaylarına stratejik bakan bir ülke. O açıdan ilişkilerimiz önem taşıyor'' dedi.