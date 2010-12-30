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Gül 3 yıl sonra Diyarbakır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyaset üstü kimliğiyle Kürt sorununun merkezine gidiyor.

30 Aralık 2010 02:00

T24 - DTK’nın taslağıyla siyasilerin dilinin keskinleştiği bir ortamda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyaset üstü kimliğiyle Kürt sorununun merkezine gidiyor. Diyarbakır'da umutlu bir bekleyiş var.

14 Eylül 2007'deki ziyerette Gül'ü karşılayan Baydemir'in yine havaalanında olması, Gül'ün tüm programlarına katılması ve bir de hediye vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün bir grup gazeteciyle birlikte Diyarbakır'a gidiyor. 

Cumhurbaşkanı seçildiği 2007 yılında Diyarbakır'a giden Abdullah Gül'ün bu ikinci ziyaretinde yoğun bir programı olacak. 

Ziyaret öncesi Diyarbakır’dan yükselen sesler ise Kürt sorununa ve işsizliğe çözüm istiyor. 

Diyarbakır'a, Cumhurbaşkanı seçildiği 2007 yılının Eylül ayında Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ı da kapsayan tur kapsamında giden Abdullah Gül, yılın son iki gününü Diyarbakır’da geçirecek. 

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerini dinleyecek olan Gül’ün gezisinin en önemli duraklarından biri Büyükşehir Belediyesi olacak. 

Belediye Başkanı Baydemir'le yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme öngörülürken, Baydemir’in Gül'e Kürtçe-Türkçe sözlük hediye edeceği ve bir rapor sunacağı belirtildi. Gül'ü havaalanında karşılayacak olan Baydemir’in diğer programlara da katılmayı planladığı kaydedildi. 

Cuma namazını Nebi Camiinde kılacak olan Abdullah Gül, cami çıkışında ise Gazi Caddesinde Diyarbakırlılarla buluşacak. Cumhurbaşkanı’nın Cuma günü Kürtçe yayın yapan TRT Şeş kanalında bir söyleşisi yayınlanacak. 

Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyareti kentte heyecan ve beklenti yaratmış durumda. 

Diyarbakırlılar Gül’den Kürt sorununun çözümüne yönelik mesajlar vermesini beklerken, Demokratik Toplum Kongresi yöneticilerinin beklentisi de bu yönde: Umut ediyoruz ki barış umutlarını, çözüm umutlarını güçlendirecek, suni şekilde yaratılan gerginliğe son verecek bir mesaj verir. Sayın Cumhurbaşkanının bu meselede inisiyatif almasını istiyoruz - DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk



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