'Babamın naaşını da çıkarın' dedi, Gül talimat verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 16 yıl önce Ege Denizi'ne düşen F-16'da şehit olan Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşının çıkarılması için Genelkurmay Başkanlığı'na talimat verdi.

Araştırma gemisi Nautilus’un, Suriye'nin düşürdüğü jetin enkazını ve iki şehit pilotu bulmasıyla umutlanan şehit kızına, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşılık verdi.



Ege Denizi’nde 8 Ekim 1996 tarihinde görev yaparken Yunan savaş uçaklarıyla girdiği 'it dalaşı' sırasında, Sakız Adası açıklarında düşen F-16 uçağının pilotu Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın naaşı ve uçak enkazı bugüne kadar çıkarılmadı.

Suriye'nin düşürdüğü Türk keşif uçağının enkazı ve şehit pilotların, araştırma gemisi Nautilus tarafından bulunması, şehit Erdoğan'ın kızına umut olmuştu.

Bugün 23 yaşında olan Evrim Erdoğan, "Natulius iki şehit pilotumuzun naaşını Akdeniz’den çıkardı, 16 yıl önce Ege’de düşen F-16’da şehit olan babam Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın naaşı da çıkarılsın” çağrısı yapmıştı.

Bu çağrının devletin zirvesinden yanıt bulduğuna ilişkin haber, Hürriyet gazetesinde Turan Yılmaz imzasıyla yer aldı.

Cumhurbaşkanı Gül, Yüzbaşı Erdoğan’ın, Ege’nin 400 metre derinliğinde Sakız Adası açıklarında yatan naaşının da çıkarılması için Genelkurmay Başkanlığı’na talimat verdi.