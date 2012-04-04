'12 Eylül davası siyasi tarihimizin ibret alınacak dönemidir'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 12 Eylül davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vika Mazwi Khumalo'yu kabulü sırasında basın mensupları 12 Eylül Davası ile ilgili sorular yönelttiler.

Abdullah Gül, davanın bir zihniyet değişimine sebep olacağını belirtirken, siyasi tarihimiz açısından da ibret alınaca bir dönem yaşadığımızı söyledi. Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Dava geleceğimiz için çok önemli bir zihniyet değişimine sebep olacak. Siyasi tarihimizin ibret alınacak bir dönemini yaşıyoruz." Abdullah Gül, bu dava sebebiyle bütün siyasi partilerin dayanışma gösterdiğini izlediğini söyleyerek, bu dayanışmanın yeni anayasa çalışmalarında da olması gerektiğini belirtti. 'Şu anda mahçup bir eda ile mahkeme kapısında sıraya girdiler' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan süreç ile ilgili olarak, muhalefete tepki gösterdi.

Başbakan Erdoğan; "12 Eylül halk oylamasının hemen öncesinde ittifak halinde bize hakaret edenler bütün söylediklerini yuttular, şu anda mahçup bir eda ile mahkeme kapısında sıraya girdiler" dedi.

Başbakan; "Başkalarına idrak çağrısı yapıyorlardı, belli ki kendileri idrak etmiş. Günaydın:" diye konuştu.

'Bugün Türkiye siyasi tarihinin en önemli günü'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise 12 Eylül Davasıyla ilgili muhalefetin tutumunu eleştirdi.

Arınç, "Anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. O tarihlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Bahçeli'nin de '12 Eylül ile bunlar hesaplaşamaz, bu bir illüzyondur, bu Anayasa değişikliğine gerek yoktur' sözlerini hepimiz hatırlıyoruz. Dolayısıyla bugün yine aynı muhalefet bir taraftan müdahil olma telaşı içindeyken, bir taraftan da 'Bundan bir şey çıkmaz, yine illüzyon var' demesini doğrusu çok garipsiyorum. Bunun takdiri millete aittir.'' dedi.

12 Eylül 1980 yılındaki darbenin ardından 32 yıl geçtiğini belirten Arınç, 32 yıl sonra bu darbe sorumsu olan, hayatta olan Tahsin Şahinkaya ile Kenan Evren'in ''Türkiye Anayasasını cebren ıskat etmeye tam teşebbüsten'' yargılanmak üzere haklarında dava açıldığını ve bugün de mahkemelerin başladığını kaydetti.

Bugünün Türkiye Siyasi tarihin en önemli günü olduğunu dile getiren Arınç, ''Özellikle son 50-60 yılını darbelerle, muhtıralarla postmodern veya başka şekilde siyasetini müdahalelerle geçirmiş olan Türkiye'de darbeci olarak bilinen ve şu anda hayatta olan iki kişinin yargılanması bence çok önemli bir konu. Buraya kolay gelmedik'' dedi.