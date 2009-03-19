Güiza'yla dalga geçtiler!



İspanyol spor gazetesi Marca, İspanya ile Türkiye arasında oynanacak 2010 Dünya Kupası eleme maçlarında İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna alınıp alınmayacağı merak konusu olan Fenerbahçeli futbolcu Daniel Güiza için, ''Güiza, İspanya'ya gelecek ama tatil için'' şeklinde bir ifadeyi başlığına çıkardı.



Marca'nın bugün verdiği haberde, teknik direktör Vicente Del Bosque'nin yarın açıklayacağı milli takım kadrosuna girmesinin çok zor olduğunun farkında olan Güiza'nın, cumartesi günü için İspanya'ya gelecek şekilde kendisine uçak bileti aldığı belirtildi. Güiza'nın, İspanya'da ailesini ziyaret edeceği ve dönüş biletini açık bıraktığı öne sürülürken, İspanyol futbolcunun her türlü olasılıkta 26 Mart'a kadar Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmayacağı iddia edildi.



Bu arada İspanyol gazetesi, 1 Nisan tarihindeki Türkiye-İspanya maçının Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacağını hatırlatarak, Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin Galatasaray olmasından dolayı Güiza için bu maçın ayrı bir önemi olacağını ileri sürdü.



Öte yandan Del Bosque'nin yarın Türkiye maçı için aday kadroyu açıklayacağı belirtilirken, İspanyol basınında forvet için kadroya kimin alınacağı tartışmaları sürüyor. Fernando Torres, David Villa ve Fernando Llorente'den sonra 4. forvet olarak kimin alınacağı merak konusu olurken, Del Bosque'nin, Güiza'yı dışarıda bırakma olasılığı karşısında yerini dolduracak en güçlü aday olarak Alvaro Negredo gösteriliyor.



Yaklaşık 2,5 yıldır İspanya Milli Takımı formasını giyemeyen Real Madridli Raul'un, ''Eğer beni çağırırlarsa memnun olurum, ama artık milli takıma girip girmemek rüyalarımı kaçırmıyor'' şeklindeki açıklaması ise İspanyol basını tarafından, ''Raul'un Türkiye karşısında milli takıma çağrılmak için umudu yok'' diye yorumlandı.