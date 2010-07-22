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Spor

Güiza'yı alana 12 bin metrekare arsa hediye!

Kütahya'da Fenerbahçeli bir fanatik, İspanyol futbolcuyu alan kulübe 12 bin metrekarelik arazi hediye edecek!

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Fenerbahçe'de gönderilmesi gündemde İspanyol futbolcu Daniel Güiza için ilginç bir promosyon Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden geldi.


Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Faruk Ünver, Daniel Güiza'yı alacak takıma Gediz Ilıca'da kendisine ait 12 bin metrekarelik arsayı hibe edeceğini açıkladı.


"KURTULMA ŞEREFİNE"

Taraftar olarak kendilerine saç baş yolduran Daniel Güiza'yı bonservisi ile birlikte alan takıma arsasını hibe edeceğini belirten koyu Fenerbahçeli Faruk Ünver, "İki sezondur bizlere saç baş yolduran ve gol atamama rekorları kıran Daniel Güiza'yı bonservisi ile birlikte alacak olan takıma, Gediz ilçesine bağlı Ilıca'da 12 bin metrekarelik arsamı hibe edeceğim. Daniel Güiza'dan kurtulmamız şerefine bu arsayı vereceğim. Sadece hoşuma gitmeyen bir takım var oraya giderse arsamı vermem. O takımın adı da bende saklı kalsın. Fenerbahçe'mizin Daniel Güiza'dan kurtulmasını canı gönülden istiyoruz. Takımımıza canımız ve malımız feda olsun" diye konuştu.

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