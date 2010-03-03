T24 LogoT24 Logo
Spor

Guiza'ya talih kuşu kondu

Daniel Güiza’nın, Boğalarla birlikte Dünya Kupası’nda şampiyon olması halinde 550 bin euro prim alacağı belirtildi

03 Mart 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe’deki performansıyla zaman zaman çok tartışılan ama İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente del Bosque’nin vazgeçemediği isimlerin başında gelen Daniel Güiza’nın, Boğalarla birlikte Dünya Kupası’nda şampiyon olması halinde 550 bin euro prim alacağı belirtildi.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinde yer alan haberde, Güney Afrika’da düzenlenecek olan turnuvada birincilik elde edilmesi durumunda 23 kişilik kadrodaki her oyuncunun bu primi alacağı ifade edildi.

Bu arada Del Bosque’ye sakatlığıyla ilgili bilgi veren Güiza, topuğundaki rahatsızlığın Güney Afrika’daki Dünya Şampiyonası’na katılmasına bir engel etmeyeceğini de söyledi. Oyuncunun bugünkü Fransa maçında ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24