Guiza'ya talih kuşu kondu

T24 - Fenerbahçe’deki performansıyla zaman zaman çok tartışılan ama İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente del Bosque’nin vazgeçemediği isimlerin başında gelen Daniel Güiza’nın, Boğalarla birlikte Dünya Kupası’nda şampiyon olması halinde 550 bin euro prim alacağı belirtildi.



İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinde yer alan haberde, Güney Afrika’da düzenlenecek olan turnuvada birincilik elde edilmesi durumunda 23 kişilik kadrodaki her oyuncunun bu primi alacağı ifade edildi.



Bu arada Del Bosque’ye sakatlığıyla ilgili bilgi veren Güiza, topuğundaki rahatsızlığın Güney Afrika’daki Dünya Şampiyonası’na katılmasına bir engel etmeyeceğini de söyledi. Oyuncunun bugünkü Fransa maçında ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.





