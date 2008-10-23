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Spor

Güiza’ya servet

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City’nin, İspanyol golcü için Fenerbahçe’ye 15 milyon euro vermeye hazır olduğu iddia edildi

23 Ekim 2008 03:00

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City’nin, İspanyol golcü için Fenerbahçe’ye 15 milyon euro vermeye hazır olduğu iddia edildi



Arap sermayesinin satın aldığı Manchester City, Daniel Güiza’yı ara transfer döneminde renklerine bağlamak için harekete geçti. İngiliz ekibinin, İspanyol oyuncunun bonservisine 15 milyon euro vermeye hazırlandığı ifade edildi.

İspanyol El Periodico gazetesi, Manchester City’nin, Güiza’ya direkt teklif yaptığını savunarak, bu oyuncuyu sarı-lacivertli kulüpten koparmak için cazip öneriler getirdiğini duyurdu. Güiza’nın eski menajeri Felix Moneo tarafından gizli yürütülen girişimde, İngiliz kulübünün resmi önerisinin iletildiği vurgulandı.

İngiliz kulübünün yeni sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Süleyman Al-Fahim’in, Fenerbahçe’ye reddedilmeyecek bir rakam sunduğu ve İspanyol golcünün ocak ayından itibaren bu kulübün formasını giyeceği savunuldu.

Real Madrid’den Robinho’yu renklerine bağlayarak büyük sükse yapan İngiliz kulübü, Güiza’yı da transfer ederek ligde ilk dörde kalmayı ve Şampiyonlar Ligi’ne ulaşmayı hedefliyor. El Periodico gazetesi, Güiza’nın menajerliğini yapan eşi Nuria Bermudez’in bu teklifi doğruladığını iddia etti. Güiza’nın, Fenerbahçe’nin Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Aragones’in gönderilmesi durumunda, ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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