Güiza'ya rest !..

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Güiza'nın açıklamalarına büyük tepki gösteren Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, ''Madem öyle... Güiza çok gitmek istiyorsa bonservis bedeli olan 14 milyon euroyu getirsin, istediği yere gitsin'' dediği öğrenildi.Yönetimin ayrıca İspanyol futbolcunun milli takımdan dönmesinden sonra söylediği sözler konusunda ifadesinin alınmasını da kararlaştırdı.Fenerbahçe yönetiminde Güiza ile ilgili olarak bu gelişmeler yaşanırken, yaptığı açıklamalarla hedef haline gelen İspanyol futbolcunun, Marca gazetesindeki sözlerinin kendisine değil, eşi Nuria’ya ait olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu konuşmanın demeç değil, bir gazeteciyle yaptıkları sohbette geçtiği ve bunun habere dönüştüğü belirtildi.Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre; Marca gazetesindeki bu haber karşısında şaşkına dönen Güiza’nın yakın çevresine, böyle bir beyanat vermediğini, sadece eşinin, kendisinin ve bir gazeteci arkadaşının bulunduğu sohbette, “Dört yıllık sözleşme çok uzun bir süre. Bu süreçte kimsenin yeri garanti değil. Bu dönemde kimse kalıp kalmayacağını bilemez” dediğini ifade etti.Ancak aynı sohbet sırasında Güiza’nın eşi Nuria Bermudez’in ise bu sözlere ekleme yaparak, yorumda bulunduğu ve Güiza’nın da Fenerbahçe’de kalacağını sanmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine, çiftle yakın arkadaş olan Marca gazetesi muhabirinin, dost sohbetindeki bu konuşmaları haberleştirdiği belirtildi.Moralinin son derece bozuk olduğu öğrenilen Fenerbahçe’nin golcüsünün bu sözlerin kendi ağzından çıkmış gibi yazılmasına çok içerledi. Güiza’nın, yakın arkadaşı olan bu gazeteciyle de tartıştığı ifade edildi.