Güiza'ya övgüler!..

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta takımının öne geçmesini sağlayan ikinci golü atan Daniel Güiza, İspanyol basınından büyük övgü aldı.



İspanyol spor gazetelerinden AS, "Güiza, Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'ye zafer kazandırıyor", Marca "Güiza, Fenerbahçe'nin rütbesini artırdı", El Mundo Deportivo "Güiza, derbinin sonucunu belirliyor" başlıklarını atarken, maçta sahanın en iyisinin Güiza olduğu savunuldu.



AS gazetesi, Güiza'nın "göze çok hoş gelen bir golle maçın en büyük baş aktörü" olduğunu yazdı. İspanyol futbolcunun "sahada parıldadığını" kaydeden Marca da, Güiza'nın ilk yarının sonlarına doğru iki büyük gol pozisyonunu kaçırdığını ve Beşiktaş'ın ataklarından dolayı teknik direktör Aragones'in maçın son düdüğüne kadar rahatlayamadığını vurguladı.

