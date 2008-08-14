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Spor

Güiza'ya övgü gecikmedi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda FK Partizan ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin son golünü atan Daniel Güiza, İspanyol basınında ön plana çıkart

14 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda FK Partizan ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin son golünü atan Daniel Güiza, İspanyol basınında ön plana çıkartıldı.

Marca gazetesi, ''Güiza, Türkleri ve Luis'i Sırp cehenneminden kurtarıyor'' başlığını atarken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta gol atan Güiza için, ''Üzerindeki gol baskısını attı, bundan sonra futbolu daha görünür olacak'' yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'de sol kanatta Roberto Carlos-Uğur Boral ikilisinin iyi görev yapmadığını yazan gazete, sarı lacivertlilerin ikinci yarının ilk 10 dakikasında iyi bir oyun sergilediğini ve daha sonra Güiza ve Semih'in hücumda ''iyi bir ikili'' olduklarını gösterdiklerini belirtti.

As gazetesi, ''Türklerin geriden yükselişlerinde Güiza doruğa çıktı'' ifadesini başlığına çıkartarak, Güiza'nın maçın başaktörlerinden biri olduğunu savundu.

El Mundo Deportivo gazetesi de ''Luis ve Güiza'dan iyi başlangıç'' derken, Fenerbahçe'de ilk golünü atan Güiza'nın maç boyunca çok fazla gol pozisyonuna girdiğini, özellikle hava toplarında etkili olduğunu kaydetti.

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