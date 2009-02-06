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Spor

Güiza'ya milli davet

Del Bosque, Fenerbahçeli Daniel Güiza'yı da milli takım aday kadrosuna aldı.

06 Şubat 2009 02:00

2010 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı grupta olan İspanya'nın teknik direktörü Vicente Del Bosque, 11 Şubat'ta İngiltere ile oynayacakları hazırlık maçının 22 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Del Bosque, Fenerbahçeli Daniel Güiza'yı da milli takım aday kadrosuna aldı.

Del Bosque bugün düzenlediği basın toplantısında, İngiltere maçının öncelikle prestij açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda, 28 Mart'ta Madrid'te ve 1 Nisan'da İstanbul'da Türkiye'ye karşı oynayacağımız maçlar öncesinde bazı oyuncular için prova olacak" dedi.

İspanyol teknik adam, kart cezalısı olmasından dolayı Santiago Bernabeu Stadı'nda Türkiye'ye karşı yapılacak ilk maçta Puyol'un forma giyecek olmasını hatırlatarak, Puyol'un yerine oynayacak futbolcuyu da İngiltere maçında deneyeceğini söyledi.

Del Bosque, sakat olmasına rağmen Barcelona'nın defans oyuncusu Puyol'u İngiltere maçının kadrosuna aldı. İspanya Mili Takımı'nın daimi oyuncularından olan ve Arsenal'de forma giyen Cesc ise sakatlığındna dolayı kadro dışında tutuldu. Del Bosque'nin Türkiye karşısında Puyol yerine Pique, Cesc yerine de Busquets'i oynatabilmek için İngiltere maçında denemeler yapması bekleniyor.

Bu arada açıklanan listede Barcelona ve Liverpool kulüplerinden 5'er futbolcunun İspanya Milli Takımı'na girdiği görülürken, Barcelona'da oynayan Gerard Pique ve Sergi Buquets ilk kez milli takıma çağırıldılar.

Sevilla kentinde oynanacak İspanya-İngiltere maçı için açıklanan aday kadro şöyle:

Kaleci: İker Casillas ve Jose Manuel Reina

Defans: Carlos Marchena, Juanito, Puyol, Sergio Ramos, Capdevilla, Gerard Pique, Aibol, Alvaro Arbeloa

Orta saha: Xavi Hernandez, Santi Cazorla, Sergi Busquets, David Silva, İniesta, Albert Riera, Xabier Alonso, Marcos Senna

Forvet: Daniel Güiza, Fernando Llorente, Fernando Torres ve David Villa

İspanya Milli takımı kadrosu, 9 Şubat Pazartesi günü Sevilla'da toplanacak.

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