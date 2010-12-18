Guiza'ya 20 bin euro ceza

T24 - Ameliyat olduğu topuğunu doktora göstereceğini bildirerek ülkesine giden İspanyol futbolcu, zamanında dönmemenin faturasını pahalıya ödeyecek. Güiza, doktordan rapor getiremezse 20 bin Euro para cezasına çarptırılacak.

F.BAHÇE’de Daniel Güiza sorunu bitmek bilmiyor... Ameliyat olduğu topuğunun bir türlü iyileşmemesi nedeniyle geçtiğimiz hafta teknik direktör Aykut Kocaman’dan izin alarak İspanya’ya giden golcü futbolcudan haber alınamıyor. Kocaman’la görüşmesinde, en geç perşembe sabahı İstanbul’da olacağını bildiren Güiza, aradan 2 gün geçmesine rağmen hala İstanbul’a gelmedi. İspanyol futbolcu eğer doktorundan ‘muayene ve tedavi süreci uzadığı için İstanbul’a dönmesi gecikti’ şeklinde bir rapor getirmezse para cezasına çarptırılacak.

Fenerbahçe Kulübü’nde uygulanan ceza yönetmeliğine göre, ülkelerinden geç dönen yabancı oyunculara 5 bin ila 50 bin Euro arasında değişen para cezaları veriliyor. Belirtilen tarihin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen hala gelmeyen Güiza, 20 bin Euro para cezası alacak.



7 aydır takımdan ayrı

Sakatlığı yüzünden yaklaşık 7 aydır takımla birlikte antrenmanlara katılamayan Güiza’dan bu sezon Fenerbahçe’nin verim alabilmesi çok zor görünüyor. Bunun da en büyük sebebi İspanyol futbolcunun kondisyonunun son derece düşük olması. Güiza ne zaman kondisyona yönelik çalışma yapsa topuğu şişiyor ve bir türlü iyileşmiyor.



85 maçta 30 gol

Fenerbahçe’ye 15.9 milyon Euro’ya alınan Güiza’nın bonservisi için, sezon başında Rubin Kazan takımı 6.4 milyon Euro teklif etmiş, ancak futbolcu Rusya Ligi’nde oynamak istemediği için transfer gerçekleşmemişti. İspanyol futbolcu, Rubin Kazan yerine 4 milyon Euro öneren Malaga takımına gitmek istemiş, ancak bu teklifi de Fenerbahçe kabul etmemişti. Sarı lacivertli kulübe, bu yıl aldığı para ile birlikte toplam 26.4 milyon Euro’ya mal olan Güiza, oynadığı 85 resmi maçta 30 gol attı.







