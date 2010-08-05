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Spor

GÜİZA'NIN TRANSFERİ BUGÜN BELLİ OLACAK MADRİD (A.A)

05 Ağustos 2010 13:58

-GÜİZA'NIN TRANSFERİ BUGÜN BELLİ OLACAK MADRİD (A.A) - 05.08.2010 - İspanya'nın Getafe kulübünün başkanı Angel Torres, Fenerbahçeli Daniel Güiza ile ilgilenmeye devam ettiklerini açıkladı.  ''Güiza önceliğimiz olmaya devam ediyor'' diyen Torres, bugün her şeyin belli olacağını söyledi. Torres, İspanyol basınına verdiği demeçte, ''Güiza ve Quique Pina'dan (Güiza'nın menajeri) söz aldım, 5 Ağustos'a (bugün) kadar beklenecek. O, takımdan (Fenerbahçe) ayrıldı, para kaybederek bedava gelmeye karar verdi. Her 3 günde bir bana telefon ediyor. Ama 2 yıllık daha sözleşmesi var. Fenerbahçe ile olan durumunu çözmeden hiçbir şey yapamayız'' dedi.  Getafe dışında Rusya'nın Rubia Kazan takımının da istediği Güiza'nın geleceğinin bugün belli olması bekleniyor.  

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