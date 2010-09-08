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Spor

Güiza'nın verdiği zarar 11 milyon euro oldu

Güiza'nın, 6 milyon Euro tutan 2 yıllık maaşı ile birlikte Fenerbahçe’nin kaybı 11 milyon Euro’yu buldu.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Güiza için Hercules Kulübü 5 milyon Euro önerdi ama yönetim kabul etmedi. Elde kalan Okçu’nun 6 milyon Euro tutan 2 yıllık maaşı ile birlikte Fenerbahçe’nin kaybı 11 milyon Euro’yu buluyor.


Fenerbahçe’de Güiza her geçen gün değer kaybediyor. Okçu’nun futbolu gibi piyasası da düşüyor. Sarı-Lacivertli kulüp de oyuncudan zarar etmeyi sürdürüyor.


İspanyol yıldız, 2 sezon önce 17 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edildi. Geçen sezon Fransız ve İngiliz kulüplerinden 10 milyon Euro’ya yakın teklifler alındı ama satılmadı. Ödenen 17milyon Euro bonservis bedelini bir şekilde çıkarmak isteyen yönetimistenen teklifleri geçtiğimiz transfer döneminde alamadı. Sadece Hercules limitlerini zorlayarak 5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Ancak başkan Aziz Yıldırım bu teklifi de elinin tersi ile itti.


İYİLEŞMESİ SÜRE ALACAK

Görünen o ki bir daha böyle bir teklifin gelmesi oldukça zor. Bu ay ameliyat olacak Güiza’nın iyileşmesi ve forma girmesi uzun sürecek. Bu yüzden devre arasında satılma ihtimali yok. Sezon sonu teklif olup olmayacağı ise belirsiz. Eğer Sarı-Lacivertli yönetim Hercules’in teklifini kabul etse hem 5 milyon Euro bonservis parası elde edecek hemde Güiza’nın 2 yıllık maaşı olan 6 milyon Euro ücretten kurtulmuş olacaktı. Şu anda toplamda zarar 11milyon Euro. İspanyol futbolcu, bu sezon gerek sakatlığı gerekse teknik direktör Aykut Kocaman’ın tercihi sebebiyle hiç maç yapmadan cebine yine de 3 milyon Euro’yu koyacak gibi görünüyor.

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