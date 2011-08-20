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Spor

Güiza'nın transferi resmen açıklanmadı MADRİD (A.A)

20 Ağustos 2011 02:45

-Güiza'nın transferi resmen açıklanmadı MADRİD (A.A) - 19.08.2011 - Fenerbahçe kulübünün resmen duyurduğu, Daniel Güiza'nın Getafe'ye transferi henüz İspanyol kulübü tarafından resmen açıklanmazken, Getafe kulübü spor direktörü Toni Munoz ''Güiza'nın takıma dahil olmasını ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz'' dedi. Munoz, İspanyol basınına verdiği demeçte, ''Güiza'nın, bulunduğu kulüple arasında bir uyuşmazlık var ve sorunlarını çözmeli. Gelecek günlerde müzakerelerde ilerleme kaydedersek daha iyi, çünkü takıma dahil olmasını ciddi bir şekilde değerlendirdiğimiz bir futbolcu'' ifadelerini kullandı. Getafe kulübü spor direktörü, Güiza ve Deportivo'dan orta saha oyuncusu Ruben Perez'in alınmaları halinde kendileri için transfer pazarının kapanacağını söyledi. 

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