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Spor

Guiza'nın günleri sayılı

Sezon açılışına katılmadı. “Ağrılarım var” bahanesiyle antrenmana çıkmadı. Arkadaşları sağlık kontrolünden geçerken o evinde oturdu.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Kaçırdığı goller, sakatlıklar ve disiplinsiz davranışlarıyla F.Bahçe’nin sorunu haline gelen Daniel Güiza’nın sarı lacivetli takımdaki günleri artık sayılı.

3 günde 3 disiplin suçu işleyen Okçu, Aykut Kocaman’ı bile çileden çıkardı. Gelin bu süreçte neler yaşandı, bir göz atalım... Sezon açılışına mazeret göstermeden 1 gün geç gelen Güiza, Samandıra’da da isteksiz tavırlarıyla dikkat çekerken, “Ağrılarım var” bahanesiyle antrenmana çıkmadı, salonda da çalışmak istemedi. Bir gün önce kan ve kuvvet testine katılan Okçu, dün takım arkadaşları zorunlu sağlık kontrolünden geçerken evinde oturdu.

Her sonuca katlanır Kulüp yetkilileri “Kimse F.Bahçe’den büyük değildir. Adama ‘ne ağrısı?’ diye sorarlar. Tatilde plaj futbolu mu oynadı acaba? Bunları yapıyorsa elbette ki sonucuna katlanacaktır” diyerek en azından para cezasının kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Güiza önceki gün sakatlık bahanesiyle antrenmana çıkmayınca teknik direktör Aykut Kocaman’ın da tepkisi sert oldu:

Sakatsan git MR çektir! -

Takım idman yapıyor, sen niye katılmıyorsun?

- Ağrılarım var hocam.

- O zaman git, MR çektir! - Yarın gider, çektiririm.

- Seninle daha sonra görüşeceğiz Daniel!

Hocasının imalı sözlerine karşılık vermeyen golcü, yalnızca başını sallamakla yetinir.

Dün takımdaki bütün oyuncular zorunlu sağlık kontrolünden geçerken evinde kalmayı tercih eden Güiza’nın mazereti ise bir hayli ilginç olur:

- Önerilen saatte orada olamadım, yetişemedim.

İspanyol futbolcu, dün sağlık kontrolüne girmediği gibi akşam yapılan antrenmana da katılmadı

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