Güiza'nın gözyaşları

T24 - Fenerbahçe'nin sahasında Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçta oyundan alınırken Sarı-lacivertli taraftarların tepki gösterdiği İspanyol golcü Daniel Güiza, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.



Fenerbahçe'de son günlerin en tartışılan ismi olan Daniel Güiza, Bursaspor maçında gözyaşlarını tutamadı!



Lille maçında harcadığı pozisyonlarla eleştirilen İspanyol forvet Güiza, Bursaspor maçında yine önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Sarı-lacivertli futbolcu, maçın 8. dakikasında Alex'in pasıyla kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.



Bu dakikadan sonra Fenerbahçe hücumlarında Alex, ceza alanına taşıdığı topları genelde şut olarak kendisi değerlendirdi.



Maçın ikinci yarısında Şükrü Saracoğlu Stadı, 'Semih gol gol gol' tezahüratlarıyla inlerken; Sarı-lacivertli taraftarlar, golcü futbolcunun oyuna dahil olması için tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara başta tepki gösteren teknik direktör Christoph Daum, kısa bir süre sonra Daniel Güiza'nın yerine Semih Şentürk'ü oyuna aldı. Bu sırada saha kenarına doğru ilerleyen Güiza'ya tribünlerin yarısı tepki gösterirken yarısı da destek verdi.



Son derece üzgün bir şekilde oyunu terkeden İspanyol futbolcu ise yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.





M.City yöneticileri tribünde



Bu arada İngiltere'nin Manchester City kulübü, Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daniel Güiza için İstanbul'a geldi.



Bursaspor maçını tribünden izleyen İngiliz yöneticilerin, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Güiza'yı izlemek için geldikleri öğrenildi.



