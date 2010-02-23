T24 LogoT24 Logo
Spor

Güiza'nın gözyaşları

İspanyol golcü Daniel Güiza, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe'nin sahasında Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçta oyundan alınırken Sarı-lacivertli taraftarların tepki gösterdiği İspanyol golcü Daniel Güiza, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'de son günlerin en tartışılan ismi olan Daniel Güiza, Bursaspor maçında gözyaşlarını tutamadı!

Lille maçında harcadığı pozisyonlarla eleştirilen İspanyol forvet Güiza, Bursaspor maçında yine önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Sarı-lacivertli futbolcu, maçın 8. dakikasında Alex'in pasıyla kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe hücumlarında Alex, ceza alanına taşıdığı topları genelde şut olarak kendisi değerlendirdi.

Maçın ikinci yarısında Şükrü Saracoğlu Stadı, 'Semih gol gol gol' tezahüratlarıyla inlerken; Sarı-lacivertli taraftarlar, golcü futbolcunun oyuna dahil olması için tezahüratlarda bulundu.
Bu tezahüratlara başta tepki gösteren teknik direktör Christoph Daum, kısa bir süre sonra Daniel Güiza'nın yerine Semih Şentürk'ü oyuna aldı. Bu sırada saha kenarına doğru ilerleyen Güiza'ya tribünlerin yarısı tepki  gösterirken yarısı da destek verdi.

Son derece üzgün bir şekilde oyunu terkeden İspanyol futbolcu ise yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.


M.City yöneticileri tribünde

Bu arada İngiltere'nin Manchester City kulübü, Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daniel Güiza için İstanbul'a geldi.

Bursaspor maçını tribünden izleyen İngiliz yöneticilerin, Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Güiza'yı izlemek için geldikleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24