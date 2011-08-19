-Güiza'nın Fenerbahçe serüveni tam bir hüsran İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Fenerbahçe'den İspanya'nın Getafe kulübüne transfer olan Daniel Gonzalez Güiza'nın, sarı-lacivertli kulüpteki 3 sezonluk serüveni tam bir hüsran oldu. İspanya Birinci Futbol Ligi ''La Liga''da Real Mallorca formasıyla 37 maçta 27 gol atarak gol kralı olduktan sonra 2008-09 sezonunda 14 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan İspanyol futbolcu, sarı-lacivertli takımla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe'de forma giydiği 3 sezonda beklentileri karşılayamayan Güiza, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala, Getafe takımına transfer olarak, İspanya'ya geri döndü. -Geçen sezon sadece 71 dakika oynadı- Fenerbahçe'de ilk iki sezonda bekleneni veremeyen Güiza, geçen sezon da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Geçen sezon başında sol ayak topuğundaki sakatlığı nedeniyle ameliyat olan İspanyol futbolcu, 16 Mayıs 2010'daki Trabzonspor maçından sonra ilk kez 27 Ocak 2011'de Gençlerbirliği ile yapılan Türkiye Kupası eleme grubu maçında forma giymişti. İyileştikten sonra da fazla forma şansı bulamayan Güiza, geçen sezon 1 Türkiye Kupası, 3 lig maçı olmak üzere 4 maçta toplam 71 dakika oynadı. -Ligde 3 sezonda 23 gol attı- İspanya Ligi'nde 2007-2008 sezonunda 27 gol atarak gol krallığı tacını takan Güiza, Fenerbahçe'deki 3 sezonunda bu gol rakamına ulaşamadı. Sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda (2008-2009) ligde 32 maçta 2 bin 586 dakika forma giyen İspanyol futbolcu, 11 gole imza attı. Güiza, 2009-2010 sezonunda ise 27 maçta 2 bin 63 dakika oynayarak, yine 11 gol kaydetti. Geçen sezon sadece 3 lig maçında toplam 46 dakika forma giyebilen Güiza, takımının 5-3 kazandığı deplasmandaki Bucaspor maçında 1 gol attı. İspanyol golcü, sarı-lacivertlilerde geçirdiği 3 sezonda ligde 62 maçta 4 bin 695 dakika forma giyerken, toplam 23 gol attı. -Avrupa'da da kayıp- Güiza, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 Avrupa kupası mücadelesinde de kendisini gösteremedi. Sarı-lacivertli takımın 2009-2010 sezonunda mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde grup ve 32'ler turundaki maçlarda gol atamayan Güiza, eleme turunda 3 gol kaydetti. 2008-09 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan İspanyol futbolcu, grup maçlarında 2 gol kaydetmişti. -Güiza'nın Fenerbahçe performansı- Fenerbahçe formasıyla 98 resmi maça çıkarak 35 gole imza atan Güiza, maç başına 0,35 gibi, gol kralı unvanlı bir forvet için düşük bir ortalama tutturdu. Güiza'nın Fenerbahçe formasıyla çıktığı resmi maçlardaki performansı şöyle: /* Organizasyon Maç Gol ----------------------------------- Süper Lig 62 23 Türkiye Kupası 15 6 Avrupa kupaları 20 6 TFF Süper Kupa 1 - ----------------------------------- Toplam 98 35 */