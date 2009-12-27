Guiza'nın Ehliyeti yokmuş

T24 - Daniel Guiza, bugünlerde farklı bir sınavın heyecanını yaşıyor.Hürriyet gazetesinin bu günkü(27.12.2009)haberine göre, şu ana kadar kendisine tahsis edilen Audi A4 marka otomobili ehliyetsiz olarak kullanan İspanyol golcü, hayatında ilk kez bir sürücü belgesine sahip olmaya hazırlanıyor.

F.BAHÇE’nin tartışılan golcüsü Daniel Guiza, bugünlerde farklı bir sınavın heyecanını yaşıyor. Şu ana kadar kendisine tahsis edilen Audi A4 marka otomobili ehliyetsiz olarak kullanan İspanyol golcü, hayatında ilk kez bir sürücü belgesine sahip olmaya hazırlanıyor.



İspanya’da alamadı.Ancak bu olay, sarı lacivertli futbolcunun İstanbul trafiğinde yaklaşık 1.5 yıldır ‘trafik canavarı’ şeklinde dolaştığını da ortaya çıkardı. Ehliyet almanın Türkiye’den daha zor olduğu İspanya’da daha önce sınava giren Guiza, burada da tıpkı F.Bahçe’de gösterdiği performans gibi bekleneni verememiş.



Hatta Okçu’nun bu nedenle Türkiye’ye geldiğinden beri otomobilini sevgililerine kullandırdığı dikkat çekiyor. Ancak kimi zaman kendisinin direksiyon başına geçtiği de gözlerden kaçmıyor. İşte kendi de bu şekilde araba kullanmaktan rahatsız olan İspanyol futbolcu, ehliyet alabilmek için F.Bahçe Kulübü’nden yardım istedi



Tercümanla girecek



Burada sarı lacivertli kulübün eski bir personeli devreye girdi. İyi bir sürücü kursu ile bağlantı kurularak, Guiza adına gerekli başvurular yapıldı. İspanyol golcü de şimdi, yeminli tercüman ile birlikte sınava gireceği ve sonrasında ehliyetini alarak, Audi’sini İstanbul sokaklarında göğsünü gere gere kullanacağı günleri bekliyor.

İspanya’da nasıl ehliyet alınıyor



DANIEL Guiza’nın ülkesi İspanya’da, sürücü belgesine sahip olmak isteyenler önce 300-400 Euro para verip, bir okula yazılıyor. Sürücü adayları burada en az 15 gün boyunca teorik eğitim görüyor. Sonrasında ise direksiyon başında uygulamaya geçiliyor. Ancak yazılı sınavdan geçemeyenler, direksiyon sınavına giremiyorlar. Standartların yüksek tutulması nedeni ile İspanya’da tıpkı Güiza gibi sınavları kazanamayan çok sayıda sürücü adayı bulunuyor.



Türkiye’de alıp ülkesinde kullanacak

F.BAHÇELİ futbolcunun bir şansı da Türkiye ile İspanya arasında önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi beklenen bir anlaşma. Buna göre Türkiye’de ehliyet alan bir kişi, İspanya’da da araba kullanabilecek. Guiza’yı kendi ülkesinde de “trafik polisi kabusu görmekten kurtaracak” anlaşma, iki ülke yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.