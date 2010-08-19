-GÜİZA: EĞER KALIRSAM BU HERKES İÇİN KÖTÜ OLACAK MADRİD (A.A) - 19.08.2010 - Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, İspanyol basınında yer alan bir açıklamasında, ''Beni hesaba katmayan Fenerbahçe. Eğer kalırsam bu herkes için kötü olacak'' dedi. İspanya 1. Ligi'ne yeni çıkan Hercules'e transferi gündemde olan Güiza, Hercules takımının bulunduğu Alicante kentinde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Hercules'in getirdiği teklifi kabul etmesini umduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçı oynayacak olmasından dolayı halen yöneticilerle konuşamadığını anlatan Güiza, ''Beni hesaba katmayan onlar (Fenerbahçe) ve bu yüzden kendim idman yapıyorum. Eğer kalırsam bu herkes için kötü olacak. Hercules'in teklifini kabul etmelerini umuyorum'' ifadelerini kullandı. Bu arada Güiza'nın transferi için Fenerbahçe'ye önerdiği 4 milyon avroluk bonservis bedeliyle ilgili yanıt bekleyen Hercules'in, İspanyol futbolcuyu alamaması halinde Werder Bremen'in Portekizli forveti Hugo Almeida'ya yönelebileceği, ancak 26 yaşındaki futbolcunun da ücretinin pahalı olduğu iddia ediliyor.