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Spor

Güiza'dan telafi sözü!

Güiza, bu sezon iyi olmadığını kendisinin de kabul ettiğini belirterek "Ancak seneye aynı sıkıntıları yaşamayacağım" dedi.

22 Mayıs 2009 03:00


Fenerbahçe'nin rekor bedelle transfer ettiği Güiza, bu sezon iyi olmadığını kendisinin de kabul ettiğini belirterek "Ancak seneye aynı sıkıntıları yaşamayacağım" dedi.

Luis Aragones'in oyun sistemiyle de sorunlar yaşadığını ifade eden İspanyol futbolcu, "Ben hep Semih'le birlikte oynamayı tercih ettim ama bu fazla mümkün olmadı. Semih'le bir bütünün iki ayrı parçası gibiyiz. O çok yönlü bir oyuncu. Birlikte daha verimli olduğumuzu düşünüyorum" diyerek kaptan Alex'le oynamak istemediğini açık açık belli etti.

BORCUMU ÖDEYECEĞİM

Taraftara borcu olduğunu da kaydeden Okçu Güiza, "Herkese söz veriyorum. Bu sezon yarattığım hayal kırıklığını seneye telafi edeceğim. Çünkü kimseye borçlu kalmak istemem. Fenerbahçe'ye kesinlikle çok faydalı olacağım. Bundan eminim. Başkanımızın benim hakkımda söylediği şeyler beni daha da kamçılıyor" diye konuştu.

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