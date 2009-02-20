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Spor

'Güiza zirveye çıktı'

Roberto Carlos, Daniel Güiza'nın sorununu "en yükseğe ulaştıktan sonra onu korumanın zorluğu" olarak gösterdi.

20 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, İspanyol radyosu Onda Cero'ya yaptığı açıklamada, Daniel Güiza'nın sorununu "en yükseğe ulaştıktan sonra onu korumanın zorluğu" olarak gösterdi.

Carlos, İspanyol liginde gol kralı olup, Avrupa Futbol Şampiyonu olan İspanya Milli Takımında oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Güiza'nın yaşadığı sorunun zirvede olan her futbolcunun başına gelebileceğini belirterek, "Her şeye rağmen Güiza, hayatını kolaylaştırmak ve gerektiğinde yardımcı olmak için takım arkadaşlarının ve Türk taraftarların desteğini yanında hissediyor" dedi.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İspayol Luis Aragones ile ilgili yöneltilen bir soruya ise "Kendine özel bir karakteri var ve buna saygı göstermek gerekir. Futbolcuların çok fazla şey öğrenecekleri bir profesör gibi" yanıtını verdi.

Öte yandan Carlos, La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'in lider Barcelona ile olan puan farkını 10'a indirmesiyle ilgili, "Real Madrid'in şampiyon olması dahil hiçbir şey imkansız değil" yorumunda bulunurken, Vicente Del Bosque'nin teknik direktörlüğünde Real Madrid'te oynadığı dönemde 16-17 puan geriden gelip şampiyon olduklarını söyledi.

FENERBAHÇE GÜNDEMİ

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