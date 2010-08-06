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Spor

GÜİZA YERİNE COLUNGA MADRİD (A.A)

06 Ağustos 2010 13:51

-GÜİZA YERİNE COLUNGA MADRİD (A.A) - 06.08.2010 - İspanya'nın Getafe kulübü, Fenerbahçe'den Daniel Güiza'yı transfer edemeyince yerine Recreativo'dan Adrian Colunga'yı transfer etti. 25 yaşındaki forvet oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Getafe, Recreativo kulübüne 2,5 milyon avro, artı vergilerden oluşan bir bonservis bedeli öderken, İspanyol futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde bonservis ücretinin yüzde 10'luk bir kısmının da Recrativo'ya verileceği belirtildi.  Güiza için Fenerbahçe'den beklediği indirimi bulamayan Getafe, forvet olarak seçtiği Colunga'yı pazartesi günü basına tanıtacak. Bu arada İspanyol basını, Güiza'nın bundan sonra ya 7 milyon avro bonservis bedeliyle Rubin Kazan'a transfer olacağını ya da Fenerbahçe'de kalacağını yazdı. 

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